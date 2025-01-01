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Лондонский треугольник
Билеты от 1800₽
Киноафиша Лондонский треугольник

Спектакль Лондонский треугольник

Постановка
Театр на Трубной 16+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Историческая пьеса в современном театре

Театр «Школа современной пьесы» известен постановками, посвященными современным людям и их историям. Однако пьеса «Лондонский треугольник» стала исключением: её действие переносит зрителей в XIX век, что позволило воплотить исторические костюмы и атмосферу той эпохи.

Роскошная атмосфера прошлого

Артисты и зрители погружаются в мир позапрошлого столетия. Хотя гримеры не стремились создать портретное сходство с Герценом и Огаревым, персонажи спектакля передают дух их времени. Роскошные костюмы с кринолинами, изысканные декорации и музыка Шопена создают подлинное ощущение эпохи.

История любви и дружбы

Сюжет раскрывает необычную историю двух великих деятелей русской культуры – Герцена и Огарева, которые любили одну и ту же женщину. Для одного она была женой, для другого – любовницей. Этот треугольник не был тайной и стал основой удивительного рассказа о дружбе и любви.

«Лондонский треугольник»

Спектакль переносит зрителей в эпоху романтизма и размышлений о человеческих чувствах. Он раскрывает сложные взаимоотношения героев, демонстрируя силу любви, преданности и дружбы.

Режиссер
Дмитрий Астрахан
Дмитрий Астрахан
В ролях
Александр Галибин
Александр Галибин
Вадим Колганов
Вадим Колганов
Джульетта Шабанова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1800 ₽
12 октября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1800 ₽
1 ноября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1800 ₽

Фотографии

Лондонский треугольник Лондонский треугольник Лондонский треугольник Лондонский треугольник Лондонский треугольник Лондонский треугольник Лондонский треугольник

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В списках не значился
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