Спектакль Лондонский треугольник

Историческая пьеса в современном театре

Театр «Школа современной пьесы» известен постановками, посвященными современным людям и их историям. Однако пьеса «Лондонский треугольник» стала исключением: её действие переносит зрителей в XIX век, что позволило воплотить исторические костюмы и атмосферу той эпохи.

Роскошная атмосфера прошлого

Артисты и зрители погружаются в мир позапрошлого столетия. Хотя гримеры не стремились создать портретное сходство с Герценом и Огаревым, персонажи спектакля передают дух их времени. Роскошные костюмы с кринолинами, изысканные декорации и музыка Шопена создают подлинное ощущение эпохи.

История любви и дружбы

Сюжет раскрывает необычную историю двух великих деятелей русской культуры – Герцена и Огарева, которые любили одну и ту же женщину. Для одного она была женой, для другого – любовницей. Этот треугольник не был тайной и стал основой удивительного рассказа о дружбе и любви.

«Лондонский треугольник»

Спектакль переносит зрителей в эпоху романтизма и размышлений о человеческих чувствах. Он раскрывает сложные взаимоотношения героев, демонстрируя силу любви, преданности и дружбы.