Спектакль Мы едем в Америку

Приглашаем вас на музыкальную комедию, ставшую обладателем Гран-при всероссийского фестиваля! Спектакль рассказывает трогательную историю о семье Мотла и их друзьях, которые вынуждены покинуть родную деревеньку в поисках лучшей жизни.
На своем пути герои сталкиваются с множеством испытаний и новых вызовов. Спектакль наполнен как трогательными, так и смешными моментами, которые позволят зрителям окунуться в мир, где о сложном говорят просто, а о тяжелом – легко и от чистого сердца.
Главный герой, Мальчик Мотл, заставит вас взглянуть на жизнь глазами ребенка. История завершается хэппи-эндом, и ее рецепт прост: «Перемена места – перемена счастья», как писал Шолом-Алейхем.
Не упустите возможность погрузиться в этот яркий и эмоциональный спектакль, который оставит в вашем сердце тепло и радость!