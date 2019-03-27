Спектакль Мы едем в Америку

Музыкальная комедия для подростков в театре "Место действия"

Приглашаем вас на музыкальную комедию, ставшую обладателем Гран-при всероссийского фестиваля! Спектакль рассказывает трогательную историю о семье Мотла и их друзьях, которые вынуждены покинуть родную деревеньку в поисках лучшей жизни.

Испытания на пути к счастью

На своем пути герои сталкиваются с множеством испытаний и новых вызовов. Спектакль наполнен как трогательными, так и смешными моментами, которые позволят зрителям окунуться в мир, где о сложном говорят просто, а о тяжелом – легко и от чистого сердца.

Счастье внутри нас

Главный герой, Мальчик Мотл, заставит вас взглянуть на жизнь глазами ребенка. История завершается хэппи-эндом, и ее рецепт прост: «Перемена места – перемена счастья», как писал Шолом-Алейхем.

Информация о спектакле

Жанр: музыкальная комедия

музыкальная комедия Возрастная категория: 12+

12+ Автор: Шолом-Алейхем

Шолом-Алейхем Режиссер: Артем Филипповский

Артем Филипповский Композитор: Сергей Бережной

Сергей Бережной Художники по свету: Ян Филипповский

Ян Филипповский Художник – сценограф: Артем Филипповский

Артем Филипповский Художник по костюмам: Эльвира Никитина

Эльвира Никитина Актеры: Елена Ламзина, Юлия Ситкина, Павел Синев, Раиса Иосипенко, Захар Жолобов, Сергей Бережной, Елена Ганина, Татьяна Стенина, Татьяна Столярова

Елена Ламзина, Юлия Ситкина, Павел Синев, Раиса Иосипенко, Захар Жолобов, Сергей Бережной, Елена Ганина, Татьяна Стенина, Татьяна Столярова Продолжительность: 2 часа 20 минут (с одним антрактом)

2 часа 20 минут (с одним антрактом) Премьера: 27 марта 2019 года

Не упустите возможность погрузиться в этот яркий и эмоциональный спектакль, который оставит в вашем сердце тепло и радость!