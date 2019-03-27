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Мы едем в Америку
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Спектакль Мы едем в Америку

Постановка
Место действия 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыкальная комедия для подростков в театре "Место действия"

Приглашаем вас на музыкальную комедию, ставшую обладателем Гран-при всероссийского фестиваля! Спектакль рассказывает трогательную историю о семье Мотла и их друзьях, которые вынуждены покинуть родную деревеньку в поисках лучшей жизни.

Испытания на пути к счастью

На своем пути герои сталкиваются с множеством испытаний и новых вызовов. Спектакль наполнен как трогательными, так и смешными моментами, которые позволят зрителям окунуться в мир, где о сложном говорят просто, а о тяжелом – легко и от чистого сердца.

Счастье внутри нас

Главный герой, Мальчик Мотл, заставит вас взглянуть на жизнь глазами ребенка. История завершается хэппи-эндом, и ее рецепт прост: «Перемена места – перемена счастья», как писал Шолом-Алейхем.

Информация о спектакле

  • Жанр: музыкальная комедия
  • Возрастная категория: 12+
  • Автор: Шолом-Алейхем
  • Режиссер: Артем Филипповский
  • Композитор: Сергей Бережной
  • Художники по свету: Ян Филипповский
  • Художник – сценограф: Артем Филипповский
  • Художник по костюмам: Эльвира Никитина
  • Актеры: Елена Ламзина, Юлия Ситкина, Павел Синев, Раиса Иосипенко, Захар Жолобов, Сергей Бережной, Елена Ганина, Татьяна Стенина, Татьяна Столярова
  • Продолжительность: 2 часа 20 минут (с одним антрактом)
  • Премьера: 27 марта 2019 года

Не упустите возможность погрузиться в этот яркий и эмоциональный спектакль, который оставит в вашем сердце тепло и радость!

Режиссер
Артем Филипповский
В ролях
Елена Ламзина-Абрамова
Юлия Ситкина
Раиса Иосипенко
Павел Синев
Елена Ганина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 28 августа
Место действия Самара, Никитинская, 53
19:00 от 1400 ₽

Фотографии

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