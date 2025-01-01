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Горячее сердце
Киноафиша Горячее сердце

Спектакль Горячее сердце

Постановка
Камерная сцена 16+
Режиссер Софья Рубина
Продолжительность 2 часа
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Комедия А. Н. Островского «Горячее сердце» в театре «Камерная сцена»

Комедия А.Н. Островского «Горячее сердце» — одна из самых веселых и озорных пьес в русском театре. Смешные персонажи и остроумные диалоги, наполненные колоритной народной речью, создают уникальную атмосферу, способную поднять настроение каждому зрителю.

Персонажи и темы

Островский с любовью описывает своих героев, проявляя снисходительность даже к любителям горячительных напитков и, что уж греха таить, взяток. Он не просто бичует пороки, но делает это с теплотой и пониманием, присущими его родной русской душе.

Правосудие и любовь

Спектакль затрагивает не только вопросы правосудия, как его понимают в дремучем городе Калинове, но и исследует тему любви. Эта любовь — нерассуждающая и безрассудная, противопоставленная расчетам, которые противоречат русской душе. «Горячее сердце» — это история о пылкой, искренней любви, способной затмить все расчеты и предвзятости.

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную комедию, наполненную яркими персонажами и живыми эмоциями. «Горячее сердце» обещает стать настоящим театральным событием!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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