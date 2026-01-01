Музыка Победы

Оповещения от Киноафиши
Концерт русской народной музыки в Перми

В Большом зале Пермской краевой филармонии состоится концерт, в котором примут участие оркестр русских народных инструментов имени В. А. Салина, ансамбль солистов Пермской краевой филармонии и хорус-квартет. Этот коллектив известен благодаря своим достижениям: оркестр является обладателем Гран-при, а также лауреатом различных всероссийских и международных конкурсов.

Зрители смогут наслаждаться богатством и эмоциональностью русской народной музыки в исполнении талантливых музыкантов. Концерт обещает стать настоящим праздником для всех любителей ансамблевого исполнительства.

Исполнители

  • Оркестр русских народных инструментов имени В. А. Салина
  • Ансамбль солистов Пермской краевой филармонии
  • Хорус-квартет

Приходите и насладитесь звучанием народной музыки в исполнении лучших коллективов!

6 мая среда
19:00
Большой зал Пермской филармонии Пермь, Куйбышева, 14
от 150 ₽

