Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Приглашение в театр. Вечер при свечах
Киноафиша Приглашение в театр. Вечер при свечах

Приглашение в театр. Вечер при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт для ценителей изысканной классической музыки в Перми

Приглашаем вас на чарующий дуэт органа и арфы в исполнении всемирно известных музыкантов, лауреатов международных конкурсов: Олеси Кравченко (орган) и Надежды Сергеевой (арфа). Этот уникальный дуэт является единственным в России в данном составе.

Орган и арфа — два «небесных инструмента», и их роскошное сочетание тембров создаёт неповторимое звучание. За счёт величественного гудения духовых труб и хрустальных вибраций арфовых струн концерт обещает стать настоящим откровением.

Программа концерта

Зрителей ждут как сольные, так и ансамблевые сочинения — оригинальные и транскрипции. В программе прозвучат произведения великих композиторов, таких как:

  • Гендель
  • Глинка
  • Цабель
  • Делиб
  • Поссе
  • Чайковский

Особое внимание заслуживают пьесы из «Венецианского карнавала» итальянского композитора Тициано Бедетти, которые будут исполнены в заключении второго отделения концерта. Этот цикл из 24 произведений был написан специально для дуэта Кравченко и Сергеевой.

Состав программы

Первое отделение:

  • Георг Фридрих Гендель — Из Оркестровой сюиты «Музыка на воде» для арфы и органа: Alla Hornpipe — Andante — Allegro
  • Михаил Иванович Глинка — Увертюра к опере «Руслан и Людмила». Транскрипция для органа
  • Альберт Генрихович Цабель — Фантазия на темы оперы Гаэтано Доницетти «Лючия ди Ламмермур» для арфы соло
  • Джон Томас — Попурри на темы оперы Жоржа Бизе «Кармен» для арфы и органа

Второе отделение:

  • Лео Делиб — «Дуэт цветов» из оперы «Лакме» для арфы и органа
  • Вильгельм Поссе — «Венецианский карнаваль» для арфы
  • Петр Ильич Чайковский — Музыка из балета «Лебединое озеро»: Вальс — «Танец маленьких лебедей» — Финал. Транскрипция для органа
  • Тициано Бедетти — Из цикла «Венецианский карнаваль» для арфы и органа: Арлекин — Разум и Безумие — Казанова — Разговор между Баутами — Бал в доме Редзонико — Баркаролла — Качели Пульчинеллы

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Вас ожидает незабываемая атмосфера и великолепное звучание.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 13 января
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Вечер органной музыки Анри Омьера
6+
Классическая музыка
Вечер органной музыки Анри Омьера
28 апреля в 19:00 Органный зал Пермской филармонии
от 1000 ₽
Концерт брасс-квинтета. Вивальди, Корелли, Эвальд
6+
Классическая музыка
Концерт брасс-квинтета. Вивальди, Корелли, Эвальд
29 ноября в 19:00 Филармония «Триумф»
от 300 ₽
Pharaoh
16+
Хип-хоп
Pharaoh
20 сентября в 20:00 Универсальный дворец спорта «Молот»
от 2500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше