Приглашение в театр. Вечер при свечах

Концерт для ценителей изысканной классической музыки в Перми

Приглашаем вас на чарующий дуэт органа и арфы в исполнении всемирно известных музыкантов, лауреатов международных конкурсов: Олеси Кравченко (орган) и Надежды Сергеевой (арфа). Этот уникальный дуэт является единственным в России в данном составе.

Орган и арфа — два «небесных инструмента», и их роскошное сочетание тембров создаёт неповторимое звучание. За счёт величественного гудения духовых труб и хрустальных вибраций арфовых струн концерт обещает стать настоящим откровением.

Программа концерта

Зрителей ждут как сольные, так и ансамблевые сочинения — оригинальные и транскрипции. В программе прозвучат произведения великих композиторов, таких как:

Гендель

Глинка

Цабель

Делиб

Поссе

Чайковский

Особое внимание заслуживают пьесы из «Венецианского карнавала» итальянского композитора Тициано Бедетти, которые будут исполнены в заключении второго отделения концерта. Этот цикл из 24 произведений был написан специально для дуэта Кравченко и Сергеевой.

Состав программы

Первое отделение:

Георг Фридрих Гендель — Из Оркестровой сюиты «Музыка на воде» для арфы и органа: Alla Hornpipe — Andante — Allegro

Михаил Иванович Глинка — Увертюра к опере «Руслан и Людмила». Транскрипция для органа

Альберт Генрихович Цабель — Фантазия на темы оперы Гаэтано Доницетти «Лючия ди Ламмермур» для арфы соло

Джон Томас — Попурри на темы оперы Жоржа Бизе «Кармен» для арфы и органа

Второе отделение:

Лео Делиб — «Дуэт цветов» из оперы «Лакме» для арфы и органа

Вильгельм Поссе — «Венецианский карнаваль» для арфы

Петр Ильич Чайковский — Музыка из балета «Лебединое озеро»: Вальс — «Танец маленьких лебедей» — Финал. Транскрипция для органа

Тициано Бедетти — Из цикла «Венецианский карнаваль» для арфы и органа: Арлекин — Разум и Безумие — Казанова — Разговор между Баутами — Бал в доме Редзонико — Баркаролла — Качели Пульчинеллы

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Вас ожидает незабываемая атмосфера и великолепное звучание.