Приглашение в театр. Вечер при свечах

Приглашаем вас на чарующий дуэт органа и арфы в исполнении всемирно известных музыкантов, лауреатов международных конкурсов: Олеси Кравченко (орган) и Надежды Сергеевой (арфа). Этот уникальный дуэт является единственным в России в данном составе.
Орган и арфа — два «небесных инструмента», и их роскошное сочетание тембров создаёт неповторимое звучание. За счёт величественного гудения духовых труб и хрустальных вибраций арфовых струн концерт обещает стать настоящим откровением.
Зрителей ждут как сольные, так и ансамблевые сочинения — оригинальные и транскрипции. В программе прозвучат произведения великих композиторов, таких как:
Особое внимание заслуживают пьесы из «Венецианского карнавала» итальянского композитора Тициано Бедетти, которые будут исполнены в заключении второго отделения концерта. Этот цикл из 24 произведений был написан специально для дуэта Кравченко и Сергеевой.
Первое отделение:
Второе отделение:
Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Вас ожидает незабываемая атмосфера и великолепное звучание.