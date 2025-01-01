Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Мужской хор Оптина Пустынь
Билеты от 400₽
Киноафиша Мужской хор Оптина Пустынь

Мужской хор Оптина Пустынь

6+
Возраст 6+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

Музыка двух миров: Мужской хор Оптина Пустынь в Зале Зарядье

Художественный руководитель и регент хора – Александр Семёнов. «Сокровища русской хоровой музыки» – так называется программа, которая представит зрителям уникальное сочетание духовной и светской музыки.

Духовная музыка: связь с традициями

Первое отделение концерта посвящено духовной музыке великих русских композиторов XIX – XX веков. В исполнении хора прозвучат произведения Сергея Рахманинова, Александра Кастальского, Георгия Свиридова и Владимира Мартынова. Каждое из этих произведений основано на древних церковных напевах и жанрах. Таким образом, зрители смогут увидеть, как сокровенные тайны русского искусства обретают новое звучание в авторских интерпретациях композиторов.

Светская музыка: от романса до народной песни

Во втором отделении концерта зрителей ожидает погружение в мир светской музыки. Здесь прозвучат романсы Михаила Глинки, Петра Чайковского, Петра Булахова и Елены Шашиной, а также знаменитый номер «Полёт шмеля» из оперы Николая Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». В этом разделе концерта русские народные песни также займут почетное место.

Культурный контекст

Этот концерт – не просто музыкальное событие, а уникальная возможность проследить интерес русских композиторов XIX века к европейской культуре. В то же время в их творчестве ощущается стремление к церковно-певческому и народному русскому искусству, что значительно расширяет смысловую перспективу представленного материала.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального путешествия, которое состоится впервые в Зале Зарядье!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 октября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 400 ₽

В ближайшие дни

Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
25 августа в 19:30 Standup Café
от 450 ₽
0+
Вечеринка
Почта любви
15 октября в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
28 июля в 21:30 Standup Café
от 450 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше