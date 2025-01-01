Музыка двух миров: Мужской хор Оптина Пустынь в Зале Зарядье

Художественный руководитель и регент хора – Александр Семёнов. «Сокровища русской хоровой музыки» – так называется программа, которая представит зрителям уникальное сочетание духовной и светской музыки.

Духовная музыка: связь с традициями

Первое отделение концерта посвящено духовной музыке великих русских композиторов XIX – XX веков. В исполнении хора прозвучат произведения Сергея Рахманинова, Александра Кастальского, Георгия Свиридова и Владимира Мартынова. Каждое из этих произведений основано на древних церковных напевах и жанрах. Таким образом, зрители смогут увидеть, как сокровенные тайны русского искусства обретают новое звучание в авторских интерпретациях композиторов.

Светская музыка: от романса до народной песни

Во втором отделении концерта зрителей ожидает погружение в мир светской музыки. Здесь прозвучат романсы Михаила Глинки, Петра Чайковского, Петра Булахова и Елены Шашиной, а также знаменитый номер «Полёт шмеля» из оперы Николая Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». В этом разделе концерта русские народные песни также займут почетное место.

Культурный контекст

Этот концерт – не просто музыкальное событие, а уникальная возможность проследить интерес русских композиторов XIX века к европейской культуре. В то же время в их творчестве ощущается стремление к церковно-певческому и народному русскому искусству, что значительно расширяет смысловую перспективу представленного материала.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального путешествия, которое состоится впервые в Зале Зарядье!