Посещение музея автомобильного модернизма. Уникальная экспозиция в MAMо

MAMо (Музей автомобильного модернизма) представляет собой уникальное креативное пространство, в котором пересекаются история автомобилей и современное искусство. Здесь создаётся атмосфера авангарда и уличной культуры.

Ключевые экспонаты

Посетителей ждут автомобили-символы разных эпох, такие как роскошные Cadillac Eldorado, Corvette, а также советская «Волга» и легендарный ЛИАЗ-677. Эти автомобили не просто экспонаты — они рассказывают истории о времени, когда были созданы.

Интерактивные зоны

В экспозиции есть множество интерактивных зон, где гости могут не только смотреть, но и участвовать. Здесь можно ощутить дух советской квартиры, исследовать гараж или поиграть в песочнице.

Современная автокультура

MAMо также не обходит стороной современность. Посетители могут увидеть автомобили из культового фильма «Форсаж», которые стали иконами автокультуры нашего времени.

Этот музей — отличный выбор для тех, кто интересуется как историей, так и современными достижениями в сфере автомобилестроения. Присоединяйтесь к увлекательному изучению автомобильного модернизма!