Лектория «Прямая речь» приглашает любителей интеллектуальных игр на увлекательную игру «Тренируй мозг», которая основана на принципах известного клуба знатоков «Что? Где? Когда?». Это уникальная возможность проверить свои знания и развить логическое мышление.
Игра открыта для всех желающих старше 16 лет. Вы можете прийти как по одному, так и в составе команды. Каждый участник сможет насладиться интеллектуальным взаимодействием и получить удовольствие от решения увлекательных задач.
Вопросы, подготовленные организаторами, ориентированы на общую эрудицию и требуют логического подхода, а не запоминания исторических дат или узкоспециализированных фактов. Это отличная возможность прокачать свои нейронные связи и насладиться процессом мышления.
Не упустите шанс стать участником этой занимательной игры и испытать ту атмосферу, которая привлекает многих к интеллектуальным состязаниям!