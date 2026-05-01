Ночная автобусная экскурсия "Путешествие по следам романа "Мастер и Маргарита"
Продолжительность 300 минут
Возраст 16+
О выставке

Ночная экскурсия в Москве по местам романа «Мастер и Маргарита»

Театр имени М.А. Булгакова приглашает вас на уникальную ночную автобусную экскурсию, посвящённую великому произведению Михаила Булгакова. Музей «Булгаковский Дом» откроет свои двери в первый час ночи, где участников ждёт знакомство с жизнью и творчеством писателя.

Во время экскурсии вы пройдёте по всем залам музея и узнаете многое о Булгакове: где он родился, чем увлекался и с кем общался. После этого мы отправимся на улицы ночной столицы, чтобы проследовать по следам героев романа «Мастер и Маргарита». Вы сможете увидеть ключевые локации, такие как:

  • «Нехорошая квартира»
  • Особняк Маргариты, из которого она отправлялась на бал
  • Подвальчик Мастера
  • Патриаршие пруды
  • Воробьёвы горы

Эта ночь оставит незабываемые впечатления как у поклонников творчества Михаила Булгакова, так и у любителей ночных прогулок по культурным достопримечательностям. Не упустите возможность узнать интересные факты о жизни писателя и его знаменитом романе!

Май
Июнь
30 мая суббота
19:00
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
от 2500 ₽
13 июня суббота
19:00
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
от 2500 ₽
27 июня суббота
19:00
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
от 2500 ₽

