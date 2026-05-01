Ночная экскурсия в Москве по местам романа «Мастер и Маргарита»

Театр имени М.А. Булгакова приглашает вас на уникальную ночную автобусную экскурсию, посвящённую великому произведению Михаила Булгакова. Музей «Булгаковский Дом» откроет свои двери в первый час ночи, где участников ждёт знакомство с жизнью и творчеством писателя.

Во время экскурсии вы пройдёте по всем залам музея и узнаете многое о Булгакове: где он родился, чем увлекался и с кем общался. После этого мы отправимся на улицы ночной столицы, чтобы проследовать по следам героев романа «Мастер и Маргарита». Вы сможете увидеть ключевые локации, такие как:

«Нехорошая квартира»

Особняк Маргариты, из которого она отправлялась на бал

Подвальчик Мастера

Патриаршие пруды

Воробьёвы горы

Эта ночь оставит незабываемые впечатления как у поклонников творчества Михаила Булгакова, так и у любителей ночных прогулок по культурным достопримечательностям. Не упустите возможность узнать интересные факты о жизни писателя и его знаменитом романе!