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Муркины сказки
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Спектакль Муркины сказки

Постановка
Челябинский Молодежный театр 0+
Продолжительность 1 час 35 минут, 1 антракт
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Мир Чуковского для самых маленьких: «Муркина книга» в Молодежном театре

Первый автор, с произведениями которого знакомится каждый ребенок, — это великий сказочник, литературный критик и переводчик Корней Иванович Чуковский. Его озорные игры со словами и ритмами, наполненные динамикой и юмором, основанным на окружающей жизни, создают уникальный мир, который запоминается с детства и остается с нами навсегда.

Волшебная страна Иннамурия

Спектакль «Муркина книга» основан на одноименном сборнике стихов и потешек, который Чуковский посвятил своей младшей дочери Муре (Марии). Все свои лучшие произведения он создал, наблюдая за этой любимицей, которая стала его музой и верным другом. Вместе они придумали волшебную страну Иннамурию, населённую говорящими животными и ожившими предметами.

В этом райском мире детства нет места горю и печали. Здесь добро всегда побеждает, любые трудности можно решить с помощью воображения и фантазии. В конце концов, всё обязательно будет хорошо. Как говорил Чуковский, «в понимании ребенка счастье — это норма бытия».

Команда спектакля

Спектакль создан талантливой командой:

  • Композитор: Андрей Григорьев
  • Хореограф: Степан Баннов
  • Художник по свету: Евгений Козин
  • Музыкальный руководитель: Олеся Коляда
  • Видеохудожник: Михаил Заикин

Не упустите возможность окунуться в мир творчества Корнея Чуковского и подарить своему ребенку незабываемые впечатления от спектакля «Муркина книга»!

Режиссер
Виктория Печерникова
В ролях
Ксения Согрина
Денис Филоненко
Елена Сатаева
Андрей Анашкин
Денис Саратников

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
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Фотографии

Муркины сказки Муркины сказки Муркины сказки Муркины сказки Муркины сказки Муркины сказки Муркины сказки Муркины сказки Муркины сказки Муркины сказки Муркины сказки Муркины сказки Муркины сказки Муркины сказки Муркины сказки

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