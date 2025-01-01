Спектакль Муркины сказки

Мир Чуковского для самых маленьких: «Муркина книга» в Молодежном театре

Первый автор, с произведениями которого знакомится каждый ребенок, — это великий сказочник, литературный критик и переводчик Корней Иванович Чуковский. Его озорные игры со словами и ритмами, наполненные динамикой и юмором, основанным на окружающей жизни, создают уникальный мир, который запоминается с детства и остается с нами навсегда.

Волшебная страна Иннамурия

Спектакль «Муркина книга» основан на одноименном сборнике стихов и потешек, который Чуковский посвятил своей младшей дочери Муре (Марии). Все свои лучшие произведения он создал, наблюдая за этой любимицей, которая стала его музой и верным другом. Вместе они придумали волшебную страну Иннамурию, населённую говорящими животными и ожившими предметами.

В этом райском мире детства нет места горю и печали. Здесь добро всегда побеждает, любые трудности можно решить с помощью воображения и фантазии. В конце концов, всё обязательно будет хорошо. Как говорил Чуковский, «в понимании ребенка счастье — это норма бытия».

Команда спектакля

Спектакль создан талантливой командой:

Композитор: Андрей Григорьев

Андрей Григорьев Хореограф: Степан Баннов

Степан Баннов Художник по свету: Евгений Козин

Евгений Козин Музыкальный руководитель: Олеся Коляда

Олеся Коляда Видеохудожник: Михаил Заикин

Не упустите возможность окунуться в мир творчества Корнея Чуковского и подарить своему ребенку незабываемые впечатления от спектакля «Муркина книга»!