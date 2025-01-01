Спектакль Елоська

Новогоднее чудо для самых маленьких

Представляем новогодний спектакль в формате бэби-театра, который предназначен для зрителей от 1 года до 3 лет. Это уникальное мероприятие обещает стать настоящим праздником для самых крошечных зрителей и их родителей.

Чудеса рождения маленькой Ёлочки

На сцене вы станете свидетелями чуда — рождения маленькой Ёлочки. В этом увлекательном путешествии вас ждут милые существа, являющиеся хранителями волшебного духа Нового года. В основе их магии лежат:

Тепло бабушкиного шарфика;

Звук колокольчика;

Хруст снежинок;

Бие́ние маминого сердечка, радующегося приближению чуда.

Уютная атмосфера и подарки

Спектакль пройдет в уютной атмосфере малого зала. С доверительной теплотой его представят актрисы нашего театра, создавая невероятную связь с малюсенькими зрителями. А в конце каждого представления на память каждый зритель получит маленький подарок, который станет символом этого волшебного момента.

Не упустите возможность подарить вашему малышу незабываемые эмоции и погрузить его в атмосферу новогоднего волшебства!