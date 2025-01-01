Меню
Елоська
Киноафиша Елоська

Спектакль Елоська

Постановка
Челябинский Молодежный театр 0+
Режиссер Александр Малышев
Продолжительность 40 минут, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Новогоднее чудо для самых маленьких

Представляем новогодний спектакль в формате бэби-театра, который предназначен для зрителей от 1 года до 3 лет. Это уникальное мероприятие обещает стать настоящим праздником для самых крошечных зрителей и их родителей.

Чудеса рождения маленькой Ёлочки

На сцене вы станете свидетелями чуда — рождения маленькой Ёлочки. В этом увлекательном путешествии вас ждут милые существа, являющиеся хранителями волшебного духа Нового года. В основе их магии лежат:

  • Тепло бабушкиного шарфика;
  • Звук колокольчика;
  • Хруст снежинок;
  • Бие́ние маминого сердечка, радующегося приближению чуда.

Уютная атмосфера и подарки

Спектакль пройдет в уютной атмосфере малого зала. С доверительной теплотой его представят актрисы нашего театра, создавая невероятную связь с малюсенькими зрителями. А в конце каждого представления на память каждый зритель получит маленький подарок, который станет символом этого волшебного момента.

Не упустите возможность подарить вашему малышу незабываемые эмоции и погрузить его в атмосферу новогоднего волшебства!

Купить билет на спектакль Елоська

Декабрь
2 декабря вторник
17:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 1000 ₽
6 декабря суббота
09:30
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 1000 ₽
7 декабря воскресенье
09:30
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 1000 ₽
13 декабря суббота
09:30
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 1000 ₽
14 декабря воскресенье
09:30
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 1000 ₽
18 декабря четверг
17:00
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 1000 ₽
20 декабря суббота
09:30
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 1000 ₽
21 декабря воскресенье
09:30
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 1000 ₽
22 декабря понедельник
09:30
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 1000 ₽
23 декабря вторник
09:30
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 1000 ₽
24 декабря среда
09:30
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 1000 ₽
25 декабря четверг
09:30
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 1000 ₽
26 декабря пятница
09:30
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 1000 ₽
27 декабря суббота
09:30
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 1000 ₽
28 декабря воскресенье
09:30
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 1000 ₽
29 декабря понедельник
09:30
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 1000 ₽
30 декабря вторник
09:30
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
от 1000 ₽

