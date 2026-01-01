Мозаика. По следам русского фольклора
6+
Продолжительность 180 минут
О выставке

Создание мозаики по мотивам русского фольклора

Культурный центр Урал приглашает вас на программу Мозаика. По следам русского фольклора. Участники познакомятся с ключевыми персонажами русских сказок — животными, птицами и фантастическими существами. Мастера проведут исследование образов, таких как медведь-хранитель, хитрая лиса, мудрый ворон и огненная птица.

Сказка — один из фундаментальных жанров русского фольклора. Это уникальное культурное наследие отражает мировоззрение, традиции и обычаи предков. Программа Мозаика создаст атмосферу древнерусских легенд и народных сказок.

В ходе мастер-класса участники изучат, как в народной культуре трактуются герои сказок. Это позволит каждому создать свою собственную мозаику, выбирая любимого персонажа. Вы сможете освоить базовые техники работы с цветом, формой и фактурой.

Важно знать

Схема рассадки участника является условной, а выбор места не закрепляет за ним конкретное место. Посадка осуществляется по выбору гостя в порядке очереди. Вход в Культурный центр Урал и участие в мастер-классе возможно только при предъявлении билета — в печатном или электронном виде, отправленном на вашу электронную почту. Все сопровождающие лица без билета должны иметь удостоверение личности.

 

Июнь
Июль
5 июня пятница
18:00
Центр культуры «Урал» Екатеринбург, Студенческая, 3
от 3600 ₽
5 июля воскресенье
10:30
Центр культуры «Урал» Екатеринбург, Студенческая, 3
от 3600 ₽

