Культурный центр
Урал приглашает вас на программу
Мозаика. По следам русского фольклора. Участники познакомятся с ключевыми персонажами русских сказок — животными, птицами и фантастическими существами. Мастера проведут исследование образов, таких как медведь-хранитель, хитрая лиса, мудрый ворон и огненная птица.
Сказка — один из фундаментальных жанров русского фольклора. Это уникальное культурное наследие отражает мировоззрение, традиции и обычаи предков. Программа
Мозаика создаст атмосферу древнерусских легенд и народных сказок.
В ходе мастер-класса участники изучат, как в народной культуре трактуются герои сказок. Это позволит каждому создать свою собственную мозаику, выбирая любимого персонажа. Вы сможете освоить базовые техники работы с цветом, формой и фактурой.
Схема рассадки участника является условной, а выбор места не закрепляет за ним конкретное место. Посадка осуществляется по выбору гостя в порядке очереди. Вход в Культурный центр
Урал и участие в мастер-классе возможно только при предъявлении билета — в печатном или электронном виде, отправленном на вашу электронную почту. Все сопровождающие лица без билета должны иметь удостоверение личности.