Мастер-класс по созданию ботанического барельефа

Культурный центр «Урал» приглашает всех желающих на необычный мастер-класс по созданию ботанического барельефа. Участники смогут запечатлеть живые растения на гипсовой плоскости и создать уникальное панно для своего дома или в подарок близким.

Что такое ботанический барельеф? Это объемный оттиск живых растений, который позволяет сохранить красоту цветов и листьев навсегда. Эта уникальная техника, зародившаяся задолго до нашего века, обладает особым очарованием и прекрасно передает неповторимую красоту природы.

В ходе мастер-класса у вас будет возможность использовать как одно эффектное растение, так и создать гармоничную композицию из нескольких видов. Каждое панно будет уникально, ведь в мире нет одинаковых трав и лепестков!

На выбор представлены овальные и круглые рамы, а также разнообразие растений и декора. Вы сможете создать свое собственное ботаническое панно, которое станет оригинальным украшением вашего интерьера.

Информация о мероприятии

Размер работы: 30 см.

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 3, Культурный центр «Урал», кабинет 318.

Важно знать

Обращаем ваше внимание, что схема рассадки является условной. Выбор места и ряда не закрепляет за участником конкретного места. Посадка осуществляется по выбору гостя в порядке очереди.

Вход в Культурный центр «Урал» возможен только при наличии билета на мероприятие. Все сопровождающие лица должны иметь с собой удостоверение личности.

Добро пожаловать творить!