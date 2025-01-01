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Музейное занятие «Космические гонки»
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Музейное занятие «Космические гонки»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музейное занятие для детей в Ельцин Центре

Освоение космоса стало настоящим соревнованием, и теперь у вас есть возможность узнать больше о его героях и победителях! Приглашаем детей 8 — 12 лет принять участие в специальной музейной программе «Космические гонки» в Музее Бориса Ельцина.

Что вас ждет?

В ходе короткой экскурсии участники познакомятся с историей покорения космического пространства в XX веке. Вы узнаете о ключевых событиях, которые изменили ход истории, и о том, были ли на самом деле «звездные войны».

Творческий мастер-класс

После экскурсии пройдет мастер-класс, на котором дети смогут создать собственную поделку на основе сюжетов советских открыток космической тематики. Это отличный способ проявить свои творческие способности и лучше понять, как выглядели первые шаги человечества в космос.

Не упустите шанс погрузиться в увлекательный мир космоса и стать частью исторического события! Мы ждем вас!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 19 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
14:30 от 300 ₽

В ближайшие дни

Посещение Музея
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Посещение Музея
30 июля в 10:00 Ельцин Центр
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Дом — конструктор. Музейная мастерская
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Мастер-класс
Дом — конструктор. Музейная мастерская
29 июля в 14:30 Ельцин Центр
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Сборная обзорная экскурсия по музею
0+
Экскурсия
Сборная обзорная экскурсия по музею
5 августа в 15:00 Ельцин Центр
от 400 ₽
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