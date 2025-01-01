Музейное занятие для детей в Ельцин Центре

Освоение космоса стало настоящим соревнованием, и теперь у вас есть возможность узнать больше о его героях и победителях! Приглашаем детей 8 — 12 лет принять участие в специальной музейной программе «Космические гонки» в Музее Бориса Ельцина.

Что вас ждет?

В ходе короткой экскурсии участники познакомятся с историей покорения космического пространства в XX веке. Вы узнаете о ключевых событиях, которые изменили ход истории, и о том, были ли на самом деле «звездные войны».

Творческий мастер-класс

После экскурсии пройдет мастер-класс, на котором дети смогут создать собственную поделку на основе сюжетов советских открыток космической тематики. Это отличный способ проявить свои творческие способности и лучше понять, как выглядели первые шаги человечества в космос.

Не упустите шанс погрузиться в увлекательный мир космоса и стать частью исторического события! Мы ждем вас!