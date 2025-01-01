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Автобусная экскурсия-расследование «Романовы: тайна последних дней»
Киноафиша Автобусная экскурсия-расследование «Романовы: тайна последних дней»

Автобусная экскурсия-расследование «Романовы: тайна последних дней»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Автобусная экскурсия от Ельцин Центра

Более века прошло с той страшной июльской ночи в доме инженера Ипатьева, и «белые пятна» в истории гибели царской семьи остаются. Книги, фильмы и расследования продолжают задавать важные вопросы: кто отдал приказ о бессудном расстреле Романовых и их приближенных? Кому удалось избежать казни? Почему эта история обрастает самыми невероятными версиями?

Мы предлагаем вам погрузиться в события начала XX века, чтобы раскрыть тайны этого запутанного дела, опираясь на реальные факты и ранее засекреченные документы.

Маршрут экскурсии

Первая часть экскурсии пройдет в Музее Бориса Ельцина. Здесь мы узнаем о роли первого президента в поиске исторической правды в деле Романовых.

После этого отправимся к месту, где стоял Ипатьевский дом, поедем той же дорогой, по которой в 1918 году везли жертв расстрела. Сделаем остановку на Ганиной Яме, чтобы выяснить, что произошло на заброшенном руднике в шахте № 7.

Следующая остановка позволит понять, почему названия Поросёнков лог и старая Коптяковская дорога зазвучали на всех новостных каналах в 1991 году.

Закончим маршрут в Ельцин Центре, где также предусмотрено посещение монастыря Святых царственных страстотерпцев и Мемориала Романовых в Поросёнковом логу.

Билет на автобусную экскурсию включает возможность самостоятельного посещения Музея Бориса Ельцина в течение дня.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 24 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
11:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

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Посещение Музея
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