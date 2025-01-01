Автобусная экскурсия от Ельцин Центра

Более века прошло с той страшной июльской ночи в доме инженера Ипатьева, и «белые пятна» в истории гибели царской семьи остаются. Книги, фильмы и расследования продолжают задавать важные вопросы: кто отдал приказ о бессудном расстреле Романовых и их приближенных? Кому удалось избежать казни? Почему эта история обрастает самыми невероятными версиями?

Мы предлагаем вам погрузиться в события начала XX века, чтобы раскрыть тайны этого запутанного дела, опираясь на реальные факты и ранее засекреченные документы.

Маршрут экскурсии

Первая часть экскурсии пройдет в Музее Бориса Ельцина. Здесь мы узнаем о роли первого президента в поиске исторической правды в деле Романовых.

После этого отправимся к месту, где стоял Ипатьевский дом, поедем той же дорогой, по которой в 1918 году везли жертв расстрела. Сделаем остановку на Ганиной Яме, чтобы выяснить, что произошло на заброшенном руднике в шахте № 7.

Следующая остановка позволит понять, почему названия Поросёнков лог и старая Коптяковская дорога зазвучали на всех новостных каналах в 1991 году.

Закончим маршрут в Ельцин Центре, где также предусмотрено посещение монастыря Святых царственных страстотерпцев и Мемориала Романовых в Поросёнковом логу.

Билет на автобусную экскурсию включает возможность самостоятельного посещения Музея Бориса Ельцина в течение дня.