Мойдодыр: мини-опера для маленьких зрителей

В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац для самых маленьких исполнят мини-оперу «Мойдодыр» композитора Ефрема Подгайца, написанную по сказке Корнея Ивановича Чуковского. Всё будет по-настоящему: музыка и герои, декорации и костюмы, реквизит и грим.

Польза раннего знакомства с операми

Дорогие родители! Вы совершенно правы, что привели своего ребенка на мини-оперу «Мойдодыр», ведь это тот камерный спектакль в репертуаре театра, с которого можно начать знакомство с оперой. А, как говорила Наталия Сац, «чем раньше ребенок соприкоснется с миром большой музыки, тем его связь с ней будет прочнее».

Спектакль для самых маленьких

«Мойдодыр» – это третий спектакль Детского музыкального театра имени Наталии Сац для самых маленьких. Первыми двумя стали «Теремок» и «Кошкин дом» Александра Кулыгина, которые уже несколько сезонов идут в зрительском фойе в специально созданном игровом пространстве. Здесь даже трехлетнему зрителю интересно и комфортно.

Создано для удобства маленьких зрителей

Камерный оркестр, расположенный совсем близко от публики, настоящие артисты, красочные декорации и костюмы, отсутствие затемнения (спектакли идут днем, при дневном свете) – всё это сделано для того, чтобы маленький человек, впервые попавший в театр, мог узнать, что такое опера, и чувствовать себя спокойно.

Мы очень хотим, чтобы ваш ребенок подружился с оперой на спектакле «Мойдодыр» и приходил бы к нам в театр снова и снова!