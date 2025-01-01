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Одна абсолютно счастливая деревня
Билеты от 30000₽
Киноафиша Одна абсолютно счастливая деревня

Спектакль Одна абсолютно счастливая деревня

Эталонный спектакль про войну и мир в одной советской деревне
Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена 12+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 30000₽

О концерте/спектакле

Мир прозы Александра Вахтина: этюды и зарисовки

Создатели спектакля погружают зрителей в атмосферу прозы Александра Вахтина, воссоздавая её через форму сценических этюдов. Эти зарисовки объединяют реальность, сон и фантазию, открывая тонкую грань между условностью и подлинностью переживания.

Особый образный строй и герои природы

Необычное игровое пространство позволяет воплотить мир, где главными героями становятся Река, Земля и Деревня. Наряду с ними оживают корова, колодец с журавлем и огородное пугало. Это песня о счастье, нарушенная войной.

Спектакль трогает своей искренностью и глубиной, создавая пространство для размышлений и чувств.

Режиссер
Петр Фоменко
Петр Фоменко
В ролях
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
Полина Агуреева
Полина Агуреева
Карэн Бадалов
Карэн Бадалов
Мадлен Джабраилова
Мадлен Джабраилова
Тагир Рахимов

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
19:00 от 30000 ₽

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