Спектакль Одна абсолютно счастливая деревня

Мир прозы Александра Вахтина: этюды и зарисовки

Создатели спектакля погружают зрителей в атмосферу прозы Александра Вахтина, воссоздавая её через форму сценических этюдов. Эти зарисовки объединяют реальность, сон и фантазию, открывая тонкую грань между условностью и подлинностью переживания.

Особый образный строй и герои природы

Необычное игровое пространство позволяет воплотить мир, где главными героями становятся Река, Земля и Деревня. Наряду с ними оживают корова, колодец с журавлем и огородное пугало. Это песня о счастье, нарушенная войной.

Спектакль трогает своей искренностью и глубиной, создавая пространство для размышлений и чувств.