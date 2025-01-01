Меню
Комедия о смысле жизни. Новая редакция
Киноафиша Комедия о смысле жизни. Новая редакция

Спектакль Комедия о смысле жизни. Новая редакция

12+
Возраст 12+
О спектакле

Комедия о смысле жизни: постановка театра "Заячий стон"

Спектакль «Комедия о смысле жизни» в постановке театра Заячий стон возвращается на сцену в обновленном формате. Это не просто череда комических номеров, а целостное музыкально-комедийное путешествие. Заячий стон отправляется на поиски elusive смысла жизни — понятия, о котором все говорят, но немногие действительно понимают.

Путешествие к пониманию

В новой редакции спектакля всё — от формы до содержания — подчинено одной основной идее: как жить в мире, полном неопределенности, и можно ли вообще найти подход, при котором жизнь ответит взаимностью. Это обращение к каждому из нас, ведь вопрос о смысле жизни остается актуальным во все времена.

Передышка в горах

Спектакль напоминает о лавочке в горах на высоте 3000 метров. Здесь важно остановиться, дать себе отдохнуть, насладиться моментом и понять, куда двигаться дальше. Актеры театра Заячий стон приглашают зрителей погрузиться в это размышление, познавая свои собственные мысли о жизни вместе с ними.

Не упустите шанс стать частью этого уникального путешествия!

Январь
Февраль
14 января среда
20:00
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
от 2500 ₽
21 января среда
20:00
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
от 2000 ₽
8 февраля воскресенье
19:00
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
от 1000 ₽
В других городах
Январь
24 января суббота
19:00
КДЦ «Максим» Санкт-Петербург, Ланское ш., 35
от 1000 ₽

