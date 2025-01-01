Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Морозко
Билеты от 500₽
Киноафиша Морозко

Спектакль Морозко

Постановка
Театр на Басманной 0+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 0+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Мюзикл Владимира Баскина по мотивам словацкой народной сказки

Это волшебная зимняя история, которая погружает зрителей в мир сказочных приключений, наполненных магией, любовью и борьбой добра со злом. Постановка тронет сердца как детей, так и взрослых.

Сюжет
Главная героиня, добрая Марушка, влюблена в лесоруба Янко, но их счастью препятствуют злая Мачеха и завистливая сестрица Голена, которые решают отправить девушку в зимний лес за фиалками для приворотного зелья. На пути Марушки её ждут встреча с серым волком, встреча с разбойником и даже встреча с Морозко — повелителем времён года. Каждое из этих существ поможет девушке преодолеть трудности, и все они в конечном итоге окажутся частью рождественского чуда, которое спасёт героиню и её любовь.

Рождественская магия
Мюзикл наполнен магией, приключениями и чудесами. Встреча с Морозко, который обладает властью над временем и погодой, привносит в сюжет элементы волшебства, а появление серого волка и разбойника напоминает о том, как важно иметь верных друзей и союзников на своём пути.

Тема добра и зла
Основная тема мюзикла — это борьба добра и зла, где в центре стоят искренние чувства и любовь. В отличие от злых персонажей, которые используют магию для своих корыстных целей, Марушка и её союзники ищут волшебство, чтобы подарить любовь и счастье. Рождест

Режиссер
Павел Степанов
В ролях
Ирина Баженова
Полина Алдаева
Майя Штылева
Алексей Матюкевич
Дмитрий Опаричев

Купить билет на спектакль Морозко

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
6 декабря суббота
12:00
Театр на Басманной Москва, Н.Басманная, 37, стр. 1
от 500 ₽
30 декабря вторник
12:00
Театр на Басманной Москва, Н.Басманная, 37, стр. 1
от 500 ₽
2 января пятница
12:00
Театр на Басманной Москва, Н.Басманная, 37, стр. 1
от 500 ₽
3 января суббота
12:00
Театр на Басманной Москва, Н.Басманная, 37, стр. 1
от 500 ₽

В ближайшие дни

Сказ о русских берегах
0+
Детские елки Детский Музыка
Сказ о русских берегах
7 января в 17:00 Водный стадион «Динамо»
от 1300 ₽
Люблинский штукарь
16+
Драма
Люблинский штукарь
27 сентября в 19:00 Шалом
от 2300 ₽
Ястреб
16+
Драма
Ястреб
11 октября в 19:00 Центр драматургии и режиссуры на Соколе
от 1200 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше