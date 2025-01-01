Спектакль Морозко

Мюзикл Владимира Баскина по мотивам словацкой народной сказки

Это волшебная зимняя история, которая погружает зрителей в мир сказочных приключений, наполненных магией, любовью и борьбой добра со злом. Постановка тронет сердца как детей, так и взрослых.

Сюжет

Главная героиня, добрая Марушка, влюблена в лесоруба Янко, но их счастью препятствуют злая Мачеха и завистливая сестрица Голена, которые решают отправить девушку в зимний лес за фиалками для приворотного зелья. На пути Марушки её ждут встреча с серым волком, встреча с разбойником и даже встреча с Морозко — повелителем времён года. Каждое из этих существ поможет девушке преодолеть трудности, и все они в конечном итоге окажутся частью рождественского чуда, которое спасёт героиню и её любовь.

Рождественская магия

Мюзикл наполнен магией, приключениями и чудесами. Встреча с Морозко, который обладает властью над временем и погодой, привносит в сюжет элементы волшебства, а появление серого волка и разбойника напоминает о том, как важно иметь верных друзей и союзников на своём пути.

Тема добра и зла

Основная тема мюзикла — это борьба добра и зла, где в центре стоят искренние чувства и любовь. В отличие от злых персонажей, которые используют магию для своих корыстных целей, Марушка и её союзники ищут волшебство, чтобы подарить любовь и счастье. Рождест