Moonshine
Билеты от 1000₽
Киноафиша Moonshine

Moonshine

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Трио «Moonshine»: акустический дистиллят на сцене

Трио «Moonshine» — это акустический камерный проект, который успел зарекомендовать себя на московской блюзовой сцене. В его составе: Юрий Новгородский (гитара, голос), Евгений Глухов (бас, голос) и Михаил Данилов (перкуссия, голос). Все они являются опытными музыкантами, каждый из которых познакомил зрителя с уникальными музыкальными проектами, такими как «Backstage Band», «Lunar Brothers», «Crossroads», «Folkline» и «The Gracious».

Музыка как «самогон»

Название трио было выбрано не случайно. На американском сленге «moonshine» означает «самогон», что прекрасно отражает стиль коллектива. Их музыка — результат долгого и увлекательного «брожения» блюзовых, фолковых и прочих музыкальных корней. Это продукт домашней выдержки с промышленной крепостью, который порадует самых взыскательных слушателей.

Разнообразие инструментов

Качество песенно-музыкального «дистиллията» от «Moonshine» достигается благодаря широкому использованию как традиционных, так и инновационных техник. У трёх музыкантов в арсенале более десятка различных инструментов: гитары, губные гармоники, стомп-бокс, слайд- и стил-гитары, стиральная доска, банджо, пандейро, казу, тамбурин и даже кости. Все эти инструменты комбинируются с сольным и хоровым вокалом, а также информативным конферансом.

Душевный комфорт

Фронтмен коллектива утверждает: «Такая подача очень способствует достижению душевного комфорта уже при первой дегустации». Каждое выступление трио обещает быть увлекательным и насыщенным, погружая зрителя в мир качественной музыки с глубокими корнями.

Не упустите возможность насладиться уникальным звучанием «Moonshine» и провести вечер в компании талантливых музыкантов!

Купить билет на концерт Moonshine

Декабрь
Январь
26 декабря пятница
18:00
Клуб Алексея Козлова. Unplugged Москва, Мясницкая, 15, вход через Lion's Head Pub
от 1000 ₽
16 января пятница
18:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1000 ₽

