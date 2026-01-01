Моцарт при свечах

Шедевры классической музыки в исполнении струнного квартета «Мелодион»

В Доме музыки выступит струнный квартет «Мелодион» под руководством Натальи Тупиковой-Мороз. В программе запланированы произведения великих композиторов, таких как Моцарт, Бах, Гендель, Вивальди, Бетховен и Паганини. Зрители услышат как квартетные, так и симфонические композиции, включая «Маленькую ночную серенаду» Моцарта и «Зиму» из «Времен года» Вивальди.

О квартете «Мелодион»

Музыканты квартета «Мелодион» являются лауреатами международного конкурса «4Х4» телеканала «Россия — Культура». Они продемонстрируют свое мастерство в романтической атмосфере при свечах. Этот концерт особенно понравится любителям классической музыки и ценителям выразительных интерпретаций.

Программа концерта

В программе звучат бессмертные шедевры классической музыки. Зрителей ждет великолепная музыка, включая:

«Маленькая ночная серенада» Моцарта

Каприс Паганини

«Зима» из «Времен года» Вивальди

«Аппассионата» Бетховена

Пассакалья Генделя

Интересные факты о «Маленькой ночной серенаде»

Эта знаменитая произведение было написано Моцартом в 1787 году. По одной из версий, оно было посвящено его жене Констанции в день пятилетнего юбилея их свадьбы. Музыка «Серенады» своей красотой и изяществом продолжает волновать сердца слушателей и по сей день.

Репертуар и исполнение

Зрители не только насладятся великолепной музыкой, но и смогут оценить высочайший уровень исполнения музыкантов квартета «Мелодион». Коллектив под руководством Натальи Тупиковой-Мороз успешно выступает как в России, так и за рубежом, демонстрируя слаженность и убедительность в интерпретациях.

В программе возможны изменения.

Продолжительность мероприятия: 2 отделения по 45 минут.