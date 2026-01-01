Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Моцарт при свечах
Билеты от 700₽
Киноафиша Моцарт при свечах

Моцарт при свечах

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте

Шедевры классической музыки в исполнении струнного квартета «Мелодион»

В Доме музыки выступит струнный квартет «Мелодион» под руководством Натальи Тупиковой-Мороз. В программе запланированы произведения великих композиторов, таких как Моцарт, Бах, Гендель, Вивальди, Бетховен и Паганини. Зрители услышат как квартетные, так и симфонические композиции, включая «Маленькую ночную серенаду» Моцарта и «Зиму» из «Времен года» Вивальди.

О квартете «Мелодион»

Музыканты квартета «Мелодион» являются лауреатами международного конкурса «4Х4» телеканала «Россия — Культура». Они продемонстрируют свое мастерство в романтической атмосфере при свечах. Этот концерт особенно понравится любителям классической музыки и ценителям выразительных интерпретаций.

Программа концерта

В программе звучат бессмертные шедевры классической музыки. Зрителей ждет великолепная музыка, включая:

  • «Маленькая ночная серенада» Моцарта
  • Каприс Паганини
  • «Зима» из «Времен года» Вивальди
  • «Аппассионата» Бетховена
  • Пассакалья Генделя

Интересные факты о «Маленькой ночной серенаде»

Эта знаменитая произведение было написано Моцартом в 1787 году. По одной из версий, оно было посвящено его жене Констанции в день пятилетнего юбилея их свадьбы. Музыка «Серенады» своей красотой и изяществом продолжает волновать сердца слушателей и по сей день.

Репертуар и исполнение

Зрители не только насладятся великолепной музыкой, но и смогут оценить высочайший уровень исполнения музыкантов квартета «Мелодион». Коллектив под руководством Натальи Тупиковой-Мороз успешно выступает как в России, так и за рубежом, демонстрируя слаженность и убедительность в интерпретациях.

В программе возможны изменения.

Продолжительность мероприятия: 2 отделения по 45 минут.

Купить билет на концерт Моцарт при свечах

Помощь с билетами
Октябрь
31 октября суббота
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 700 ₽

В ближайшие дни

Шедевры Эннио Морриконе с симфоническим оркестром
6+
Классическая музыка

Шедевры Эннио Морриконе с симфоническим оркестром

25 октября в 19:00 Дом музыки
от 700 ₽
Thomas Mraz
16+
Хип-хоп

Thomas Mraz

15 мая в 20:00 VK Stadium
от 1 ₽
The Slowhands. Eric Clapton Tribute!
18+
Джаз

The Slowhands. Eric Clapton Tribute!

21 августа в 20:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше