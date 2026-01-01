Симфонический концерт. Главный дирижер Иван Никифорчин

Сезон 2026/2027 порадует своих зрителей циклом симфонических программ под названием «Главные дирижеры». В этом абонементе представлены экстраординарные программы от молодых, амбициозных и смелых маэстро, которые возглавляют ведущие оперные и симфонические коллективы России. Эти дирижеры открыты к новым музыкальным идеям и готовы представить произведения, которые поразят даже самых искушенных слушателей.
Каждая из четырех программ этого цикла обещает стать уникальной. Заключительная программа состоится под руководством Ивана Никифорчина, художественного руководителя и главного дирижера Московского государственного академического симфонического оркестра (МГАСО).
Концерт разделен на два отделения:
Обратите внимание, что программа и состав исполнителей могут подвергаться изменениям. Не пропустите возможность насладиться богатством звуков и эмоций, которые будут звучать на сцене!