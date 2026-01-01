Симфонический концерт. Главный дирижер Иван Никифорчин

Главные дирижеры: новые грани музыки

Сезон 2026/2027 порадует своих зрителей циклом симфонических программ под названием «Главные дирижеры». В этом абонементе представлены экстраординарные программы от молодых, амбициозных и смелых маэстро, которые возглавляют ведущие оперные и симфонические коллективы России. Эти дирижеры открыты к новым музыкальным идеям и готовы представить произведения, которые поразят даже самых искушенных слушателей.

Каждая из четырех программ этого цикла обещает стать уникальной. Заключительная программа состоится под руководством Ивана Никифорчина, художественного руководителя и главного дирижера Московского государственного академического симфонического оркестра (МГАСО).

Программа концерта

Концерт разделен на два отделения:

Первое отделение: Герман Галынин — Эпическая поэма на русские темы для симфонического оркестра (1950) Концерт для фортепиано с оркестром №1 (1946) — солист: Филипп Копачевский

Второе отделение: Н.Я. Мясковский — Симфония № 6 ми-бемоль минор (1921–1923), op.23



Обратите внимание, что программа и состав исполнителей могут подвергаться изменениям. Не пропустите возможность насладиться богатством звуков и эмоций, которые будут звучать на сцене!