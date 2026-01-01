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Михаил Шахназаров. Шах и Мат
Киноафиша Михаил Шахназаров. Шах и Мат

Михаил Шахназаров. Шах и Мат

18+
Возраст 18+

О концерте

Шутки и сарказм от Михаила Шахназарова

Приглашаем вас на уникальное выступление журналиста и писателя Михаила Шахназарова под названием «ШАХ И МАТ». Это вечер, где царит лёгкий юмор и хлёсткий сарказм, доступный только для взрослой аудитории. Обратите внимание: крепкие выражения также могут быть в программе, поэтому лучше оставить детей дома.

На этом концерте вас ждёт множество неожиданных шуток, уморительных историй и интересных наблюдений. Михаил Шахназаров известен своим остроумием и способностью поднять острые темы, не покидая границ приличия. Вы можете рассчитывать на вечер, наполненный свежими идеями и глубокими смыслами.

Продолжительность выступления составит 1 час 40 минут. Не упустите возможность увидеть это шоу! Убедитесь сами в таланте Михаила Шахназарова и его неповторимом стиле.

Купить билет на концерт Михаил Шахназаров. Шах и Мат

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В других городах
Сентябрь
Октябрь
13 сентября воскресенье
19:00
Ben Hall Екатеринбург, Народной Воли, 65, БЦ Nebo
от 2000 ₽
19 сентября суббота
19:00
Культурное пространство «Часовой завод» Пермь, Чернышевского, 28
от 3000 ₽
4 октября воскресенье
18:00
Baker Street Красноярск, Мартынова, 12
от 2500 ₽
7 октября среда
19:30
Birliman Омск, просп. Карла Маркса, 18
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