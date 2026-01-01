Михаил Шахназаров. Шах и Мат

Шутки и сарказм от Михаила Шахназарова

Приглашаем вас на уникальное выступление журналиста и писателя Михаила Шахназарова под названием «ШАХ И МАТ». Это вечер, где царит лёгкий юмор и хлёсткий сарказм, доступный только для взрослой аудитории. Обратите внимание: крепкие выражения также могут быть в программе, поэтому лучше оставить детей дома.

На этом концерте вас ждёт множество неожиданных шуток, уморительных историй и интересных наблюдений. Михаил Шахназаров известен своим остроумием и способностью поднять острые темы, не покидая границ приличия. Вы можете рассчитывать на вечер, наполненный свежими идеями и глубокими смыслами.

Продолжительность выступления составит 1 час 40 минут. Не упустите возможность увидеть это шоу! Убедитесь сами в таланте Михаила Шахназарова и его неповторимом стиле.