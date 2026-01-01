Магия свечей. Трибьют Lana Del Rey

Концерт-трибьют Лане Дель Рей в Оранжерее Таврического сада

Под куполом вечнозелёной Оранжереи пройдет необычный концерт-трибьют, посвященный Лане Дель Рей — одной из самых влиятельных артисток современности. Обладательница премий Brit Awards и MTV Europe Music Awards, она завоевала сердца слушателей своими альбомами, которые неизменно занимают вершины мировых чартов.

Лана создала уникальную атмосферу в музыке: её стиль сочетает кинематографичность, меланхолию и гипнотическую красоту. Узнаваемый тембр, медитативное звучание и эстетика «винтажной Америки» делают каждую её песню историей о любви, одиночестве и мечтах.

Проектные исполнители

На концерте, среди сотен свечей и тропических растений, вы услышите культовые хиты Ланы Дель Рей в исполнении харизматичной Анастасии Сазоновой и Jazz Noir Band. В репертуаре представлены такие знаковые композиции, как Summertime Sadness, Young and Beautiful, Born to Die, Video Games и многие другие, ставшие символом целой эпохи.

Информация о билетах

Внимание! В продаже билеты четырех категорий:

Категория VIP: 1-й ряд;

1-й ряд; Категория А: 2-й и 3-й ряд;

2-й и 3-й ряд; Категория В: 4, 5, 6-й ряд;

4, 5, 6-й ряд; Категория C: все ряды, начиная с 7-го ряда.

В каждой категории предусмотрена свободная рассадка на стульях. Продолжительность концерта — 1 час 15 минут. Рекомендуется для всех категорий зрителей старше шести лет.