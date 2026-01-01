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Магия свечей. Трибьют Lana Del Rey
Киноафиша Магия свечей. Трибьют Lana Del Rey

Магия свечей. Трибьют Lana Del Rey

6+
Продолжительность 75 минут
Возраст 6+

О концерте

Концерт-трибьют Лане Дель Рей в Оранжерее Таврического сада

Под куполом вечнозелёной Оранжереи пройдет необычный концерт-трибьют, посвященный Лане Дель Рей — одной из самых влиятельных артисток современности. Обладательница премий Brit Awards и MTV Europe Music Awards, она завоевала сердца слушателей своими альбомами, которые неизменно занимают вершины мировых чартов.

Лана создала уникальную атмосферу в музыке: её стиль сочетает кинематографичность, меланхолию и гипнотическую красоту. Узнаваемый тембр, медитативное звучание и эстетика «винтажной Америки» делают каждую её песню историей о любви, одиночестве и мечтах.

Проектные исполнители

На концерте, среди сотен свечей и тропических растений, вы услышите культовые хиты Ланы Дель Рей в исполнении харизматичной Анастасии Сазоновой и Jazz Noir Band. В репертуаре представлены такие знаковые композиции, как Summertime Sadness, Young and Beautiful, Born to Die, Video Games и многие другие, ставшие символом целой эпохи.

Информация о билетах

Внимание! В продаже билеты четырех категорий:

  • Категория VIP: 1-й ряд;
  • Категория А: 2-й и 3-й ряд;
  • Категория В: 4, 5, 6-й ряд;
  • Категория C: все ряды, начиная с 7-го ряда.

В каждой категории предусмотрена свободная рассадка на стульях. Продолжительность концерта — 1 час 15 минут. Рекомендуется для всех категорий зрителей старше шести лет.

Купить билет на концерт Магия свечей. Трибьют Lana Del Rey

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
Ноябрь
4 октября воскресенье
19:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2300 ₽
11 ноября среда
19:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2000 ₽
29 ноября воскресенье
21:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2300 ₽

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