Мельница. 20 лет Невесте Полоза
Мельница. 20 лет Невесте Полоза

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт группы «Мельница»: вдохновение в звуках кельтского фолка

Группа «Мельница» продолжает радовать своих поклонников незабываемыми концертами, где фолк-музыка и элементы кельтских мелодий сочетаются с завораживающими текстами. За время своего существования коллектив зарекомендовал себя как один из самых популярных фолк-коллективов России.

Уникальное звучание и харизматичные исполнители

Вокалистка группы, известная под сценическим именем Хелависа, привносит в творчество «Мельницы» не только глубокие тексты в духе героического фэнтези, но и особую атмосферу, которая ощутима на каждом концерте. Её филологическое образование позволяет создавать яркие образы, которые легко запоминаются и вызывают эмоции у слушателей.

Наследие и опыт

С более чем десятком успешных альбомов за плечами, «Мельница» может считаться ветераном музыкальной сцены. Музыканты бережно сохраняют традиции, одновременно экспериментируя с новыми стилями и аранжировками, что делает каждое выступление уникальным.

Не пропустите возможность стать частью этого музыкального события! Группа «Мельница» продолжает покорять сердца зрителей своей энергией и талантом.

Купить билет на концерт Мельница. 20 лет Невесте Полоза

В других городах
Июнь
10 июня среда
20:00
Летний театр в парке Маяковского Екатеринбург, Мичурина, 230, корп. 25
от 2000 ₽

