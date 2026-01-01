Великие романтики

Музыкальная программа: от романтики к классике

В рамках нового спектакля зрители смогут насладиться уникальной музыкальной программой, в которую вошли произведения известных композиторов: Брамса, Брукнера, Листа и Шумана. Это единственное представление позволит ощутить многогранность музыкального языка и погрузиться в атмосферу романтического и классического искусства.

Произведения в программе

Иоганес Брамс — «Нения» для хора и оркестра. Это произведение затрагивает темы любви и печали, ведь, как поется в нем, «даже и песнью печали славно в устах быть любимых».

— «Нения» для хора и оркестра. Это произведение затрагивает темы любви и печали, ведь, как поется в нем, «даже и песнью печали славно в устах быть любимых». Антон Брукнер — Три пьесы для оркестра, WAB. 97. Эти работы отличаются глубиной и выразительностью, являясь знаковыми в классической музыке.

— Три пьесы для оркестра, WAB. 97. Эти работы отличаются глубиной и выразительностью, являясь знаковыми в классической музыке. Ференц Лист — Симфоническая поэма № 4 «Орфей». Это произведение основано на мифологическом сюжете, который олицетворяет любовь и гармонию.

— Симфоническая поэма № 4 «Орфей». Это произведение основано на мифологическом сюжете, который олицетворяет любовь и гармонию. Роберт Шуман — «Ночная песня» для хора с оркестром, ор. 108. Эта работа заполняет пространство мягкими мелодиями и романтическими настроениями.

— «Ночная песня» для хора с оркестром, ор. 108. Эта работа заполняет пространство мягкими мелодиями и романтическими настроениями. Роберт Шуман — Симфония № 1 «Весенняя». Эта симфония, полная жизнеутверждающей энергии, дарит слушателям надежду и радость.

О дирижерах и исполнителях

Постановку музыки осуществляют талантливые дирижеры: Алексей Доркин, Андрей Петренко и Дмитрий Лисс, каждый из которых внесет свою уникальную манеру исполнения в общее звучание оркестра и хора. Под их руководством симфонический хор Свердловской филармонии и Уральский академический филармонический оркестр создадут незабываемую атмосферу.

Приходите и станьте частью этого музыкального вечера, где классическая музыка обретает новые грани через призму романтической чувствительности.