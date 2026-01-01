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Великие романтики
Киноафиша Великие романтики

Великие романтики

16+
Возраст 16+

О концерте

Музыкальная программа: от романтики к классике

В рамках нового спектакля зрители смогут насладиться уникальной музыкальной программой, в которую вошли произведения известных композиторов: Брамса, Брукнера, Листа и Шумана. Это единственное представление позволит ощутить многогранность музыкального языка и погрузиться в атмосферу романтического и классического искусства.

Произведения в программе

  • Иоганес Брамс — «Нения» для хора и оркестра. Это произведение затрагивает темы любви и печали, ведь, как поется в нем, «даже и песнью печали славно в устах быть любимых».
  • Антон Брукнер — Три пьесы для оркестра, WAB. 97. Эти работы отличаются глубиной и выразительностью, являясь знаковыми в классической музыке.
  • Ференц Лист — Симфоническая поэма № 4 «Орфей». Это произведение основано на мифологическом сюжете, который олицетворяет любовь и гармонию.
  • Роберт Шуман — «Ночная песня» для хора с оркестром, ор. 108. Эта работа заполняет пространство мягкими мелодиями и романтическими настроениями.
  • Роберт Шуман — Симфония № 1 «Весенняя». Эта симфония, полная жизнеутверждающей энергии, дарит слушателям надежду и радость.

О дирижерах и исполнителях

Постановку музыки осуществляют талантливые дирижеры: Алексей Доркин, Андрей Петренко и Дмитрий Лисс, каждый из которых внесет свою уникальную манеру исполнения в общее звучание оркестра и хора. Под их руководством симфонический хор Свердловской филармонии и Уральский академический филармонический оркестр создадут незабываемую атмосферу.

Приходите и станьте частью этого музыкального вечера, где классическая музыка обретает новые грани через призму романтической чувствительности.

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В других городах
Январь
21 января четверг
19:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 1000 ₽

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