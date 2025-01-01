Меню
Вишневый сад. Любовь на крови
Билеты от 1500₽
Киноафиша Вишневый сад. Любовь на крови

Спектакль Вишневый сад. Любовь на крови

Постановка
VS Театр 16+
Режиссер Валентина Саянская
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Трагикомедия по А. П. Чехову в Москве

Зрелая комедия и мудрая трагедия в глубоком понимании её противоречий! Кровь любви, пролитая в нежной борьбе, тихих спорах и сердечных ранах, создаёт уникальную атмосферу спектакля.

Герои сталкиваются с суровой реальностью, где идеалы обернулись разочарованием и отчаянием. Тем не менее, жизнь продолжается, и, возможно, именно в этом круговороте потерь и обретений, в столкновении идеалов с реальностью, кроется истинный смысл бытия.

Сложная симфония чувств

Спектакль наполнен сложной симфонией чувств и понятий, где прошлое, настоящее и будущее переплетаются. Неизбежность служит связующим звеном между разными временными мирами. Чеховское отчаяние, доведённое до предела, оставляет зрителя на грани возможного и невозможного.

Не упустите шанс погрузиться в эту глубокомысленную интерпретацию классики, которая заставит вас задуматься о жизни, любви и вечных ценностях.

Купить билет на спектакль Вишневый сад. Любовь на крови

Октябрь
Ноябрь
5 октября воскресенье
19:00
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
от 1500 ₽
26 октября воскресенье
19:00
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
от 2500 ₽
2 ноября воскресенье
19:00
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
от 2500 ₽
5 ноября среда
19:00
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
от 2500 ₽
8 ноября суббота
19:00
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
от 2500 ₽
12 ноября среда
19:00
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
от 2500 ₽

Фотографии

Вишневый сад. Любовь на крови Вишневый сад. Любовь на крови Вишневый сад. Любовь на крови Вишневый сад. Любовь на крови Вишневый сад. Любовь на крови Вишневый сад. Любовь на крови Вишневый сад. Любовь на крови Вишневый сад. Любовь на крови Вишневый сад. Любовь на крови Вишневый сад. Любовь на крови Вишневый сад. Любовь на крови Вишневый сад. Любовь на крови Вишневый сад. Любовь на крови

