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Недоросль
Билеты от 800₽
Киноафиша Недоросль

Спектакль Недоросль

Постановка
Поколение 12+
Режиссер Геннадий Чихачев
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Премьера мюзикла «Недоросль» в московском театре Поколение

«Не хочу учиться – хочу жениться» – подобные мысли наверняка приходят в голову современным митрофанушкам, не утруждающим себя подготовкой к сдаче ЕГЭ. Премьера комедии «Недоросль», написанной Денисом Ивановичем Фонвизиным, состоялась в далеком 1783 году, во времена правления императрицы Екатерины II. Однако затронутые в ней темы остаются актуальными и в наши дни.

Исторический контекст

Фонвизин, создатель жанра русской бытовой комедии, написал «Недоросля» в возрасте 37 лет. К этому времени он уже погрузился в мир политики, работая секретарем у графа Н.И. Панина. Осознав пагубность деспотизма самодержавия, Фонвизин выразил свой протест через творчество, создавая такие произведения, как «Рассуждение о непременных государственных законах» и, конечно, «Недоросль». В них он обличает нравственный упадок дворянства и критикует внутреннюю политику императрицы.

Новый взгляд на классику

Мюзикл «Недоросль», созданный Александром Журбиным, открывает новые грани этой нестареющей пьесы. Это не просто сатира, а беспощадное высмеивание человеческих пороков. Спектакль смело ставит перед зрителем вечные русские проблемы: иждивенчество, неуважение к личности, деспотизм и слепая любовь родителей к своему чаду.

Ключевые темы и персонажи

В «Недоросле» острый юмор и гротеск переплетаются с глубокими размышлениями о власти, которая не видит и не слышит тех, кем управляет. Наряду с героями комедии Фонвизина, главным действующим лицом становится сама императрица Екатерина II, что добавляет спектаклю особой актуальности и современного звучания.

Не упустите возможность увидеть этот яркий мюзикл, который заставит вас задуматься о вечных ценностях и современных реалиях!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
18:00 от 800 ₽
10 октября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
19:00 от 800 ₽
23 октября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
19:00 от 800 ₽
9 ноября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
18:00 от 800 ₽
22 ноября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
18:00 от 800 ₽

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