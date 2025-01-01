Меню
Мать
Мать

Спектакль Мать

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Мать» — трагикомедия о жизни, любви и принятии в Городском театре

Режиссер Анастасия Паутова, известная многим как автор популярного канала с мемами о Бродском, представляет свою новую постановку — «Мать». Это спектакль, который не оставит равнодушным. История, способная глубоко тронуть и заставить задуматься о главных вопросах жизни.

О чем спектакль?

«Мать» рассказывает о борьбе человека за жизнь и себя в условиях, когда обстоятельства раздавливают. Главная героиня — женщина, пережившая невосполнимую утрату. Она потеряла ребенка, но продолжает отчаянно бороться: за любовь, за память, за право жить дальше.

Здесь не ищут виновных. Здесь задаются вопросами: как справляться с трагедией? Как принять неизбежное? Это история, где любовь и смерть, боль и сила духа идут рука об руку.

Почему стоит посмотреть?

  • Жанр: спектакль сочетает трагикомедию, сюрреализм и элементы сна, создавая многослойное восприятие. Это не только драма, но и смех сквозь слезы, отражающий саму суть нашей жизни.
  • Актуальность: сюжет об утрате и принятии звучит особенно остро и глубоко в наше время.
  • Эмоциональная сила: ​​​​​​​«Мать» — это проверка человеческой души на прочность. Постановка, которая исследует, насколько сильна любовь и как человек находит в себе силы жить дальше.

Для кого спектакль?
Для тех, кто ценит глубокие, сложные и трогательные истории. Для зрителей, готовых искать ответы на сложные вопросы вместе с героями.

​​​​​​​«Мать» — это не просто спектакль, а вызов вашему сердцу. Смех, слезы, и невероятная вера в силу человеческого духа ждут вас в этой уникальной постановке.

Режиссер
Анастасия Паутова
В ролях
Даяна Загорская
Артем Злобин
Лиза Калинина

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 сентября
Городской театр Санкт-Петербург, Литейный просп., 46
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 25 сентября
Городской театр Санкт-Петербург, Литейный просп., 46
19:00 от 3800 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Пережить смерть сына. Рецензия на спектакль «Мать» в Городском театре

Спектакль «Мать» погружает в сложный мир любви, утраты и поиска смысла, где трагедия сочетается со странным пугающим юмором. В основе лежит пьеса «Мать» Марка Равенхилла, британского драматурга. Это история о человеке, который попадает в самые тяжёлые обстоятельства и встаёт перед выбором — пройти через них или дать им себя поглотить. Работа молодого режиссёра Анастасии Паутовой, выполненная в жанре трагикомедии, сочетает в себе психологический театр и сюрреалистическое повествование. Сегодня разберём спектакль «Мать», Городской театр, режиссёр Анастасия Паутова. Чем он пугает, и стоит ли его смотреть.

 

Читать дальше

