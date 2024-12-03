Пережить смерть сына. Рецензия на спектакль «Мать» в Городском театре

Спектакль «Мать» погружает в сложный мир любви, утраты и поиска смысла, где трагедия сочетается со странным пугающим юмором. В основе лежит пьеса «Мать» Марка Равенхилла, британского драматурга. Это история о человеке, который попадает в самые тяжёлые обстоятельства и встаёт перед выбором — пройти через них или дать им себя поглотить. Работа молодого режиссёра Анастасии Паутовой, выполненная в жанре трагикомедии, сочетает в себе психологический театр и сюрреалистическое повествование. Сегодня разберём спектакль «Мать», Городской театр , режиссёр Анастасия Паутова. Чем он пугает, и стоит ли его смотреть.

Главная героиня, миссис Моррисон, женщина, которая живёт обычной жизнью — у неё есть муж, сын и уютная квартира. Но вдруг судьба резко всё забирает. Сначала у миссис Моррисон умирает муж, затем единственный сын, который становится для неё всем смыслом жизни, гибнет на войне. К матери приходят его сослуживцы, чтобы сообщить эту новость. Теперь миссис Моррисон нужно собрать все силы, чтобы пережить этот ужас. Но для начала нужно себе ответить на вопрос, а есть ли вообще смысл жить дальше?

Спектакль Анастасии Паутовой не стремится бытово рассказать вам историю. Она отказалась от простой интерпретации трагедии, поэтому ужас матери подаётся через сюрреалистические театральные образы. Хотя изначально декорации, созданные художницей Аленой Ромашкиной, переносят зрителя в узнаваемые интерьеры советской квартиры, но они условны и многослойны. Например, на сцене присутствует классический набор предметов провинциального быта: старый шкаф, кубки, комнатные растения. Но пространство разделено на две зоны: квартиру и подъезд. И это разделение становится зримой границей двух миров — улицы, как что-то опасное, и дома, единственного места, где ты более-менее в безопасности.

Переходы между сценами оформлены с использованием света и смены костюмов. Так военные в первой сцене внезапно превращаются в сущности из другой реальности за счёт смены формы на блестящие костюмы. Такие метаморфозы подчёркивают размытые границы между настоящим и фантазией. Мать начинает плохо ориентироваться в реальности. Эти и другие образы передаёт все эмоции матери: от ярости и отрицания до безмолвного принятия.

Миссис Моррисон исполнила Даяна Загорская. Её игра — это буря эмоций, от трагичных до фарсово смешных. Загорская играет мать, которая пытается осмыслить тот ужас, где она оказалась. И тот факт, что именно с ней всё это случилось — абсурд. Так и рождается тот странный юмор постановки. Это не шутки с сетапами и панчлайнами, это юмор абсурда, бреда, когда всё настолько непонятно, что даже смешно, как мир ещё не развалился. Лиза Калинина в спектакле «Мать» сыграла Женщину, а Артем Злобин — Мужчину. Они играют нескольких персонажей, которые проявляются в процессе погружения Моррисон в безумие.

Музыкальное оформление, созданное Василием Михайловым, очень эклектично: треки в жанре эмбиент, реп и поп. И это сочетание совершенно разных звуков усиливает эмоциональную глубину спектакля, подчеркивает разрывы между реальностью и безумием.

В итоге мы не смотрим историю, а изучаем внутренние переживания человека в горе. Режиссёр не показывает утрату, а даёт зрителю возможность его ощутить и прочувствовать. Центральная мысль спектакля — даже в самых ужасных обстоятельствах есть возможность найти силы для жизни. Это становится особенно понятно в финале, когда из хаоса внезапно появляется порядок, герой на наших глазах собирает разбитый мир по кусочкам, словно клеит пластырем порванный портрет сына. Мы не выбираем времена и события, в которых нам жить. Мы можем лишь думать, что нам делать с тем, что выпало на наш жизненный период. Относится к этому можно по-разному, и как трагедии, и как к высшей личной свободе.