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Золотая рыбка
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Спектакль Золотая рыбка

0+
Продолжительность 50 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Спектакль по мотивам сказки Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»

Приглашаем вас на уникальную импровизацию по мотивам сказки А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». Наша постановка — это не просто история о старухе и владычице морской, а настоящее морское приключение!

Кто на борту?

На импровизированном корабле вас ждут не матросы, а клоуны! Каждый из них привнесет в спектакль свою индивидуальность, создавая веселую и непринужденную атмосферу.

Художественное руководство

Номера для спектакля разработал художественный руководитель театра клоунады «Лицедеи» Леонид Лейкин, который известен своими оригинальными и яркими постановками.

Ожидайте веселья!

Вас ждут оригинальные костюмы, танцевальные номера, «морские декорации» и множество веселых игр. Это спектакль для всей семьи, который подарит незабываемые эмоции и зарядит хорошим настроением!

Режиссер
Наталья Колесник
В ролях
Валерия Мичкова
Ирина Ларионова
Валентина Ладыгина
Алена Пряничникова
Антон Захарьин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 13 сентября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
12:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
12:00 от 1200 ₽

Фотографии

Золотая рыбка Золотая рыбка Золотая рыбка Золотая рыбка Золотая рыбка

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