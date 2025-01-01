Спектакль Золотая рыбка

Спектакль по мотивам сказки Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»

Приглашаем вас на уникальную импровизацию по мотивам сказки А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». Наша постановка — это не просто история о старухе и владычице морской, а настоящее морское приключение!

Кто на борту?

На импровизированном корабле вас ждут не матросы, а клоуны! Каждый из них привнесет в спектакль свою индивидуальность, создавая веселую и непринужденную атмосферу.

Художественное руководство

Номера для спектакля разработал художественный руководитель театра клоунады «Лицедеи» Леонид Лейкин, который известен своими оригинальными и яркими постановками.

Ожидайте веселья!

Вас ждут оригинальные костюмы, танцевальные номера, «морские декорации» и множество веселых игр. Это спектакль для всей семьи, который подарит незабываемые эмоции и зарядит хорошим настроением!