Мастер-класс «Угадай аромат» для любителей искусства и ароматерапии

Приглашаем вас на уникальный творческий мастер-класс «Угадай аромат». Это мероприятие станет настоящим открытием для всех любителей искусства и ароматерапии!

Что вас ждет?

Вы узнаете, как характер человека влияет на восприятие запахов. Мы расскажем, какие ароматы способствуют концентрации, а какие, наоборот, помогают расслабиться. В рамках мастер-класса вы сможете принять участие в увлекательном игровом арома-лото, где будете тренировать свое обоняние и угадывать 14 различных источников ароматов.

Арома-амулет на память

Каждый участник мастер-класса получит уникальный арома-амулет. Это фигурка, выполненная из глины и обожженная на низкой температуре, что позволяет ей долго сохранять аромат. Мы нанесем на амулет эфирное масло, чтобы вы смогли наслаждаться его запахом даже после завершения мероприятия.

Специальное предложение

Мастер-класс доступен по специальной цене в комбо-наборе. Не упустите возможность поучаствовать в этом увлекательном опыте!

Длительность и дополнительные детали

Продолжительность мастер-класса составляет 45 минут. Арома-амулет можно забрать с собой в качестве приятного сувенира.

Приходите на «Угадай аромат» и откройте для себя мир запахов, который может изменить ваше восприятие окружающего мира!