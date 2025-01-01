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Билеты
Мастер-класс «Угадай аромат» (творческая экскурсия)
Билеты от 700₽
Киноафиша Мастер-класс «Угадай аромат» (творческая экскурсия)

Мастер-класс «Угадай аромат» (творческая экскурсия)

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Мастер-класс «Угадай аромат» для любителей искусства и ароматерапии

Приглашаем вас на уникальный творческий мастер-класс «Угадай аромат». Это мероприятие станет настоящим открытием для всех любителей искусства и ароматерапии!

Что вас ждет?

Вы узнаете, как характер человека влияет на восприятие запахов. Мы расскажем, какие ароматы способствуют концентрации, а какие, наоборот, помогают расслабиться. В рамках мастер-класса вы сможете принять участие в увлекательном игровом арома-лото, где будете тренировать свое обоняние и угадывать 14 различных источников ароматов.

Арома-амулет на память

Каждый участник мастер-класса получит уникальный арома-амулет. Это фигурка, выполненная из глины и обожженная на низкой температуре, что позволяет ей долго сохранять аромат. Мы нанесем на амулет эфирное масло, чтобы вы смогли наслаждаться его запахом даже после завершения мероприятия.

Специальное предложение

Мастер-класс доступен по специальной цене в комбо-наборе. Не упустите возможность поучаствовать в этом увлекательном опыте!

Длительность и дополнительные детали

Продолжительность мастер-класса составляет 45 минут. Арома-амулет можно забрать с собой в качестве приятного сувенира.

Приходите на «Угадай аромат» и откройте для себя мир запахов, который может изменить ваше восприятие окружающего мира!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
24 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
25 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
26 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
27 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
28 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
29 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
30 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
31 июля
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
1 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
2 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
3 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
4 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
5 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
6 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
7 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
8 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
9 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
10 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
11 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
12 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
13 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
14 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
15 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
16 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
17 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
18 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
19 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
20 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
21 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
22 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
23 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
24 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
25 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
26 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
27 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
28 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
29 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
30 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽
31 августа
Музей «В Тишине» Москва, Пятницкая, 76
12:00 от 700 ₽ 14:00 от 700 ₽ 16:00 от 700 ₽ 18:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Постоянная экспозиция Музея-квартиры Аполлинария Васнецова
0+
Живопись Классическое искусство
Постоянная экспозиция Музея-квартиры Аполлинария Васнецова
24 июля в 16:00 Музей Аполлинария Васнецова
Билеты
Игровая программа «Дорога Z»
6+
Интерактивный
Игровая программа «Дорога Z»
16 сентября в 19:00 Бункер-42 на Таганке
от 25000 ₽
0+
Интерактивный
Занятие в зале
18 августа в 10:00 Костровский ДК
от 150 ₽
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