Приглашаем вас на уникальный творческий мастер-класс «Угадай аромат». Это мероприятие станет настоящим открытием для всех любителей искусства и ароматерапии!
Вы узнаете, как характер человека влияет на восприятие запахов. Мы расскажем, какие ароматы способствуют концентрации, а какие, наоборот, помогают расслабиться. В рамках мастер-класса вы сможете принять участие в увлекательном игровом арома-лото, где будете тренировать свое обоняние и угадывать 14 различных источников ароматов.
Каждый участник мастер-класса получит уникальный арома-амулет. Это фигурка, выполненная из глины и обожженная на низкой температуре, что позволяет ей долго сохранять аромат. Мы нанесем на амулет эфирное масло, чтобы вы смогли наслаждаться его запахом даже после завершения мероприятия.
Мастер-класс доступен по специальной цене в комбо-наборе. Не упустите возможность поучаствовать в этом увлекательном опыте!
Продолжительность мастер-класса составляет 45 минут. Арома-амулет можно забрать с собой в качестве приятного сувенира.
Приходите на «Угадай аромат» и откройте для себя мир запахов, который может изменить ваше восприятие окружающего мира!