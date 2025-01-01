Экскурсия по «Космическому чердаку» в Музее радио и телевидения

Приглашаем вас на уникальную экскурсию по «Космическому чердаку», где вы сможете не только увидеть, но и потрогать настоящие экспонаты, связанные с космосом.

Что вас ждет?

Настоящая теплозащитная обшивка космического корабля «Союз», вернувшегося из космоса.

Элементы системы безопасности космического корабля в действии.

Ракета-снаряд установки «Катюша», которую можно подержать в руках.

Фотосессия на фоне космических экспонатов.

Интересные факты

Во время экскурсии вы узнаете:

Где начинается космос и что такое Линия Кармана.

Как устроены ракеты и какие виды существуют.

Особенности строения ракетных двигателей.

Многое другое о космической тематике!

Не упустите возможность погрузиться в мир космоса! Ждем вас на экскурсии!