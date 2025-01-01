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Экспозиция «Космический чердак»
Билеты от 500₽
Киноафиша Экспозиция «Космический чердак»

Экспозиция «Космический чердак»

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Экскурсия по «Космическому чердаку» в Музее радио и телевидения

Приглашаем вас на уникальную экскурсию по «Космическому чердаку», где вы сможете не только увидеть, но и потрогать настоящие экспонаты, связанные с космосом.

Что вас ждет?

  • Настоящая теплозащитная обшивка космического корабля «Союз», вернувшегося из космоса.
  • Элементы системы безопасности космического корабля в действии.
  • Ракета-снаряд установки «Катюша», которую можно подержать в руках.
  • Фотосессия на фоне космических экспонатов.

Интересные факты

Во время экскурсии вы узнаете:

  • Где начинается космос и что такое Линия Кармана.
  • Как устроены ракеты и какие виды существуют.
  • Особенности строения ракетных двигателей.
  • Многое другое о космической тематике!

Не упустите возможность погрузиться в мир космоса! Ждем вас на экскурсии!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:30 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽
24 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:30 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽
25 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:30 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽
26 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:30 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽
27 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:30 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽
28 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:30 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽
29 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:30 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽
30 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:30 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽
31 июля
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:30 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽
1 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:30 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽
2 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:30 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽
3 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:30 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽
4 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:30 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽
5 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:30 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽
6 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:30 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽
7 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:30 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽
8 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:30 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽
9 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:30 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽
10 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:30 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽
11 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:30 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽
12 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:30 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽
13 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:30 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽
14 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:30 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽
15 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:30 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽
16 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:30 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽
17 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:30 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽
18 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:30 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽
19 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:30 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽
20 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:30 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽
21 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:30 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽
22 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:30 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽
23 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:30 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽
24 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:30 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽
25 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:30 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽
26 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:30 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽
27 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:30 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽
28 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:30 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽
29 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:30 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽
30 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:30 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽
31 августа
Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак» Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5, КЗ «Измайлово»
11:30 от 500 ₽ 12:30 от 500 ₽ 13:30 от 500 ₽ 14:30 от 500 ₽ 15:30 от 500 ₽ 16:30 от 500 ₽ 17:30 от 500 ₽ 18:30 от 500 ₽

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