Экскурсия по «Космическому чердаку» в Музее радио и телевидения
Приглашаем вас на уникальную экскурсию по «Космическому чердаку», где вы сможете не только увидеть, но и потрогать настоящие экспонаты, связанные с космосом.
Что вас ждет?
- Настоящая теплозащитная обшивка космического корабля «Союз», вернувшегося из космоса.
- Элементы системы безопасности космического корабля в действии.
- Ракета-снаряд установки «Катюша», которую можно подержать в руках.
- Фотосессия на фоне космических экспонатов.
Интересные факты
Во время экскурсии вы узнаете:
- Где начинается космос и что такое Линия Кармана.
- Как устроены ракеты и какие виды существуют.
- Особенности строения ракетных двигателей.
- Многое другое о космической тематике!
Не упустите возможность погрузиться в мир космоса! Ждем вас на экскурсии!