Мастер-класс по книгопечатанию в Музее радио и телевидения

Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс, где вы сможете погрузиться в мир книгопечатания и узнать его удивительную историю. Это уникальная возможность не только узнать о развитии печатного дела, но и попробовать себя в роли настоящего книгоиздателя!

Что вас ждет на мастер-классе?

История создания книгопечатания — от Гутенберга до наших дней.

Метод высокой печати — вы сможете самостоятельно сделать красивый диплом.

Индивидуальный подход — впечатайте свое имя на настоящей пишущей машинке!

Информация для участников

Стоимость участия указана для группы до 2 человек, что делает этот мастер-класс идеальным для дуэтов и пар. Обратите внимание, что входной билет в музей оплачивается отдельно.

Не упустите возможность научиться чему-то новому и интересно провести время в компании единомышленников!