Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс, где вы сможете погрузиться в мир книгопечатания и узнать его удивительную историю. Это уникальная возможность не только узнать о развитии печатного дела, но и попробовать себя в роли настоящего книгоиздателя!
Стоимость участия указана для группы до 2 человек, что делает этот мастер-класс идеальным для дуэтов и пар. Обратите внимание, что входной билет в музей оплачивается отдельно.
Не упустите возможность научиться чему-то новому и интересно провести время в компании единомышленников!