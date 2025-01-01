Мастер-класс по созданию парфюма: откройте для себя мир ароматов

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс, где вы сможете погрузиться в искусство создания собственного парфюма. Это замечательная возможность для всех, кто хочет узнать больше о мире ароматов и попробовать свои силы в создании индивидуальной композиции.

Что вас ждет на мастер-классе?

Участники мастер-класса познакомятся с различными ароматами и научатся их сочетать. В ходе занятия вы получите знания о том, как правильно выбрать и смешать компоненты для создания твердых духов. Основные ингредиенты, используемые в процессе, включают:

натуральный воск,

смягчающее масло ши,

микс эфирных масел (на выбор).

Теоретическая часть

Вы узнаете специфику изготовления твердых и жидких духов, а также познакомитесь с так называемой «пирамидой аромата» и её профессиональным назначением. Это поможет вам лучше понять, как создаются гармоничные композиции.

Практическая часть

Каждый участник сможет создать свою уникальную ароматическую композицию, которую затем зальет в баночку и красиво упакует в пакетик. Эти сухие духи долго сохранят свой ароматный запах, что позволит вам наслаждаться результатами своей работы в течение долгого времени.

Не упустите шанс научиться чему-то новому и создать свой собственный аромат! Записывайтесь на мастер-класс уже сегодня!