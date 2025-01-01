Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Мастер-класс «Твердые духи»
Билеты от 1600₽
Киноафиша Мастер-класс «Твердые духи»

Мастер-класс «Твердые духи»

12+
Возраст 12+
Билеты от 1600₽

О выставке

Мастер-класс по созданию парфюма: откройте для себя мир ароматов

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс, где вы сможете погрузиться в искусство создания собственного парфюма. Это замечательная возможность для всех, кто хочет узнать больше о мире ароматов и попробовать свои силы в создании индивидуальной композиции.

Что вас ждет на мастер-классе?

Участники мастер-класса познакомятся с различными ароматами и научатся их сочетать. В ходе занятия вы получите знания о том, как правильно выбрать и смешать компоненты для создания твердых духов. Основные ингредиенты, используемые в процессе, включают:

  • натуральный воск,
  • смягчающее масло ши,
  • микс эфирных масел (на выбор).

Теоретическая часть

Вы узнаете специфику изготовления твердых и жидких духов, а также познакомитесь с так называемой «пирамидой аромата» и её профессиональным назначением. Это поможет вам лучше понять, как создаются гармоничные композиции.

Практическая часть

Каждый участник сможет создать свою уникальную ароматическую композицию, которую затем зальет в баночку и красиво упакует в пакетик. Эти сухие духи долго сохранят свой ароматный запах, что позволит вам наслаждаться результатами своей работы в течение долгого времени.

Не упустите шанс научиться чему-то новому и создать свой собственный аромат! Записывайтесь на мастер-класс уже сегодня!

Купить билет на выставка Мастер-класс «Твердые духи»

Помощь с билетами
Январь
17 января суббота
14:00
Клубный центр «Спутник» Москва, Кастанаевская, 24
от 1600 ₽

В ближайшие дни

Мастер-класс на двоих «Собери калейдоскоп»
6+
Мастер-класс
Мастер-класс на двоих «Собери калейдоскоп»
8 января в 16:00 Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак»
от 1700 ₽
Сказки и Развлечения Арбат 16
0+
Экскурсия Интерактивный
Сказки и Развлечения Арбат 16
5 января в 15:00 Музей детства «Сказки Арбат, 16»
от 800 ₽
Sense. Геометрия чувств
0+
Интерактивный Новые медиа Современное искусство
Sense. Геометрия чувств
6 января в 18:10 Центр «Марс»
от 1600 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше