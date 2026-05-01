Посещение парка «Патриот» в Москве

Центральный парк «Патриот» предлагает уникальную возможность ознакомиться с военной историей и техникой на нескольких музейных площадках. Приобретая единый билет, вы сможете посетить все объекты, включая Партизанскую деревню, Музейную площадку № 1 и Технический центр. На это вам потребуется не менее 4 часов.

Музейная площадка № 1

На Музейной площадке № 1 посетители смогут ознакомиться с техникой всех видов и родов войск. В павильонах и на открытой площадке представлено более 500 единиц техники, включая авиационную, бронетанковую и специальную технику. Среди экспозиций вы увидите представления противовоздушной обороны, воздушно-космических сил и многое другое.

Игровой комплекс и Технический центр

В 4-м павильоне расположен Игровой комплекс с 8 учебными симуляторами, среди которых - танковая, авиационная и стрелковая техника. Технический центр парка порадует уникальной коллекцией бронетехники: более 300 единиц вооружения, включая редкие образцы, такие как «Маус» и мортира «Карл». Здесь также представлены образцы, предназначенные для испытаний, которые сохранились в единственном экземпляре.

Экспозиция «Партизанская деревня»

Экспозиция «Партизанская деревня» является собирательным образом партизанских отрядов, действовавших во времена Великой Отечественной войны. Комплекс включает 17 тематических блиндажей и землянок, а также живой уголок с разнообразными животными. Здесь вы сможете отведать обед из полевой кухни и попробовать свежий хлеб, выпеченный по уникальному рецепту военных лет.