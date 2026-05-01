Разноцветная Вселенная
Разноцветная Вселенная

12+
О выставке

Разноцветная вселенная: научно-популярный полнокупольный фильм

«Разноцветная вселенная» — это научно-популярный полнокупольный фильм, созданный киностудией Московского планетария. Программа посвящена всеволновой астрономии и открывает зрителям космос в диапазонах, невидимых человеческому глазу: инфракрасном, ультрафиолетовом, рентгеновском и гамма-излучении.

О программе

Сеанс общей продолжительностью 49–52 минуты состоит из двух частей:

  • «Небо в движении» (20 мин): Лектор рассказывает о том, как меняется вид звездного неба от экватора до Северного полюса с использованием проектора «Универсариум М9».
  • Фильм «Разноцветная Вселенная» (около 30 мин): Зрители исследуют электромагнитный спектр, заглядывают внутрь туманностей и встречаются с самыми мощными объектами в космосе.

Уникальный визуальный опыт

Эта программа позволяет взглянуть на Вселенную так, как её ещё никогда не видел человеческий глаз. Вы сможете увидеть инфракрасные глубины туманностей, ультрафиолетовые всплески звезд, рентгеновские пульсары и самые мощные явления — гамма-всплески. Сеанс обещает стать истинным открытием для всех любителей астрономии.

Не пропустите

Приглашаем вас на уникальную программу, которая не только расширит ваши знания о космосе, но и подарит невероятные визуальные впечатления!

Май
Июнь
30 мая суббота
15:30
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
от 900 ₽
31 мая воскресенье
20:00
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
от 900 ₽
1 июня понедельник
17:00
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
от 900 ₽
3 июня среда
15:30
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
от 900 ₽
5 июня пятница
18:30
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
от 900 ₽
6 июня суббота
15:30
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
от 900 ₽
7 июня воскресенье
20:00
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
от 900 ₽
8 июня понедельник
17:00
Планетарий Москва, Садовая-Кудринская, 5, стр. 1
от 900 ₽

