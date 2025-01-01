Мастер-класс по изготовлению шоколадных конфет в Музее «В Тишине»

Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс, посвященный истории шоколада! Вы узнаете, кто из европейцев первым попробовал этот необычный напиток индейцев, и какие виды «золотого» шоколада можно употреблять в пищу.

Творческий процесс

На мастер-классе вы создадите уникальный дизайн для своих шоколадных конфет. Кроме того, вам предстоит подписать подарочную коробочку и красиво перевязать её лентой, чтобы забрать с собой это сладкое произведение искусства.

Украшения и материалы

Для оформления ваших конфет мы предложим кокосовую стружку и сахарные посыпки различных форм и цветов. Это позволит сделать ваши изделия по-настоящему уникальными и привлекательными.

Специальное предложение

Не упустите возможность приобрести участие в мастер-классе со скидкой в комбо-наборе! В течение 45 минут вы создадите 6 шоколадных конфет, которые будут упакованы в подарочную упаковку.

Присоединяйтесь к нам и погрузитесь в мир шоколадного волшебства!