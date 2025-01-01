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Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
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Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»

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О концерте/спектакле

Мастер-класс по изготовлению шоколадных конфет в Музее «В Тишине»

Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс, посвященный истории шоколада! Вы узнаете, кто из европейцев первым попробовал этот необычный напиток индейцев, и какие виды «золотого» шоколада можно употреблять в пищу.

Творческий процесс

На мастер-классе вы создадите уникальный дизайн для своих шоколадных конфет. Кроме того, вам предстоит подписать подарочную коробочку и красиво перевязать её лентой, чтобы забрать с собой это сладкое произведение искусства.

Украшения и материалы

Для оформления ваших конфет мы предложим кокосовую стружку и сахарные посыпки различных форм и цветов. Это позволит сделать ваши изделия по-настоящему уникальными и привлекательными.

Специальное предложение

Не упустите возможность приобрести участие в мастер-классе со скидкой в комбо-наборе! В течение 45 минут вы создадите 6 шоколадных конфет, которые будут упакованы в подарочную упаковку.

Присоединяйтесь к нам и погрузитесь в мир шоколадного волшебства!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 24 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 18 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 25 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Музей «В Тишине» Санкт-Петербург, Галерная, 20–22
11:00 от 700 ₽ 13:00 от 700 ₽ 15:00 от 700 ₽ 17:00 от 700 ₽ 19:00 от 700 ₽

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