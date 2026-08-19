Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
В процессе
Киноафиша В процессе

В процессе

0+
Возраст 0+

О выставке

Выставка-хроника «В процессе» в Мастерской Аникушина

В филиале Государственного музея городской скульптуры «Мастерская Аникушина» стартует новая выставка-хроника «В процессе». Она посвящена истории скульптурной мастерской и творческим процессам, которые здесь имели место и продолжаются по сей день.

История мастерской

Здание мастерской было построено в 1969 году для создания городских памятников. На этом месте Михаил Константинович Аникушин работал почти тридцать лет. Теперь посетители смогут увидеть рабочее пространство скульптора-монументалиста и проследить основные этапы создания памятника.

Интерактивные зоны

Выставка предлагает уникальную возможность разобраться в тонкостях скульптурного мастерства. Гостям будут открыты интерактивные зоны, где они смогут:

  • Заглянуть внутрь огромной головы Ленина;
  • Собрать модель памятника Черкасову;
  • Убедиться, как небольшой наклон руки меняет настроение всего произведения.

Проект Олега Шорова

Особое внимание на выставке уделяется памятнику Ф. И. Шаляпину, над которым почти год будет работать скульптор Олег Шоров (модель разработал Евгений Ротанов). Посетители смогут следить за процессом создания четырехметровой скульптуры.

Обзор предыдущих выставок

В связи с юбилейной двадцатой выставкой кураторы решили вспомнить об актуальных проектах. В зале представлены работы более 20 современных художников, уже выставлявшихся в мастерской, многие из которых создали свои скульптуры прямо в этих стенах.

Обязательно посетите «В процессе» в «Мастерской Аникушина» и узнайте больше о скульптурном искусстве!

Купить билет на выставка В процессе

Помощь с билетами
В других городах
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
19 августа среда
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
20 августа четверг
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
21 августа пятница
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
22 августа суббота
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
23 августа воскресенье
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
24 августа понедельник
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
25 августа вторник
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
26 августа среда
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
27 августа четверг
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
28 августа пятница
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
29 августа суббота
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
30 августа воскресенье
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
31 августа понедельник
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
1 сентября вторник
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
2 сентября среда
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
3 сентября четверг
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
4 сентября пятница
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
5 сентября суббота
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
6 сентября воскресенье
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
7 сентября понедельник
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
8 сентября вторник
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
9 сентября среда
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
10 сентября четверг
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
11 сентября пятница
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
12 сентября суббота
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
13 сентября воскресенье
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
14 сентября понедельник
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
15 сентября вторник
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
16 сентября среда
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
17 сентября четверг
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
18 сентября пятница
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
19 сентября суббота
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
20 сентября воскресенье
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
21 сентября понедельник
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
22 сентября вторник
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
23 сентября среда
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
24 сентября четверг
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
25 сентября пятница
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
26 сентября суббота
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
27 сентября воскресенье
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
28 сентября понедельник
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
29 сентября вторник
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
30 сентября среда
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
1 октября четверг
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
2 октября пятница
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
3 октября суббота
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
4 октября воскресенье
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
5 октября понедельник
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
6 октября вторник
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
7 октября среда
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
8 октября четверг
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
9 октября пятница
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
10 октября суббота
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
11 октября воскресенье
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
12 октября понедельник
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
13 октября вторник
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
14 октября среда
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
15 октября четверг
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
16 октября пятница
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
17 октября суббота
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
18 октября воскресенье
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
19 октября понедельник
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
20 октября вторник
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
21 октября среда
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
22 октября четверг
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
23 октября пятница
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
24 октября суббота
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
25 октября воскресенье
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
26 октября понедельник
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
27 октября вторник
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
28 октября среда
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
29 октября четверг
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
30 октября пятница
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
31 октября суббота
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
1 ноября воскресенье
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
2 ноября понедельник
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
3 ноября вторник
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
4 ноября среда
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
5 ноября четверг
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
6 ноября пятница
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
7 ноября суббота
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
8 ноября воскресенье
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
9 ноября понедельник
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
10 ноября вторник
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
11 ноября среда
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
12 ноября четверг
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
13 ноября пятница
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
14 ноября суббота
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8
15 ноября воскресенье
09:00
Мастерская Аникушина Санкт-Петербург, Вяземский пер., 8

Фотографии

В процессе В процессе В процессе В процессе В процессе В процессе В процессе В процессе В процессе В процессе В процессе В процессе

В ближайшие дни

Зеркало прямых отражений. Преображение живописных идей авангарда в творчестве Владимира Стерлигова и Геннадия Зубкова
0+
Живопись Классическое искусство

Зеркало прямых отражений. Преображение живописных идей авангарда в творчестве Владимира Стерлигова и Геннадия Зубкова

19 августа в 09:00 Музей петербургского авангарда
Билеты
Комбо «Все включено» в музее Гарри Поттера
6+
Мастер-класс Интерактивный

Комбо «Все включено» в музее Гарри Поттера

22 августа в 13:00 Музей Гарри Поттера
от 4690 ₽
Античное стекло из некрополей Северного Причерноморья
0+
Декоративно-прикладные Исторические выставки Объект Классическое искусство

Античное стекло из некрополей Северного Причерноморья

19 августа в 09:00 Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня»
Билеты
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше