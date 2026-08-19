Выставка-хроника «В процессе» в Мастерской Аникушина

В филиале Государственного музея городской скульптуры «Мастерская Аникушина» стартует новая выставка-хроника «В процессе». Она посвящена истории скульптурной мастерской и творческим процессам, которые здесь имели место и продолжаются по сей день.

История мастерской

Здание мастерской было построено в 1969 году для создания городских памятников. На этом месте Михаил Константинович Аникушин работал почти тридцать лет. Теперь посетители смогут увидеть рабочее пространство скульптора-монументалиста и проследить основные этапы создания памятника.

Интерактивные зоны

Выставка предлагает уникальную возможность разобраться в тонкостях скульптурного мастерства. Гостям будут открыты интерактивные зоны, где они смогут:

Заглянуть внутрь огромной головы Ленина;

Собрать модель памятника Черкасову;

Убедиться, как небольшой наклон руки меняет настроение всего произведения.

Проект Олега Шорова

Особое внимание на выставке уделяется памятнику Ф. И. Шаляпину, над которым почти год будет работать скульптор Олег Шоров (модель разработал Евгений Ротанов). Посетители смогут следить за процессом создания четырехметровой скульптуры.

Обзор предыдущих выставок

В связи с юбилейной двадцатой выставкой кураторы решили вспомнить об актуальных проектах. В зале представлены работы более 20 современных художников, уже выставлявшихся в мастерской, многие из которых создали свои скульптуры прямо в этих стенах.

Обязательно посетите «В процессе» в «Мастерской Аникушина» и узнайте больше о скульптурном искусстве!