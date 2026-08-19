В филиале Государственного музея городской скульптуры «Мастерская Аникушина» стартует новая выставка-хроника «В процессе». Она посвящена истории скульптурной мастерской и творческим процессам, которые здесь имели место и продолжаются по сей день.
Здание мастерской было построено в 1969 году для создания городских памятников. На этом месте Михаил Константинович Аникушин работал почти тридцать лет. Теперь посетители смогут увидеть рабочее пространство скульптора-монументалиста и проследить основные этапы создания памятника.
Выставка предлагает уникальную возможность разобраться в тонкостях скульптурного мастерства. Гостям будут открыты интерактивные зоны, где они смогут:
Особое внимание на выставке уделяется памятнику Ф. И. Шаляпину, над которым почти год будет работать скульптор Олег Шоров (модель разработал Евгений Ротанов). Посетители смогут следить за процессом создания четырехметровой скульптуры.
В связи с юбилейной двадцатой выставкой кураторы решили вспомнить об актуальных проектах. В зале представлены работы более 20 современных художников, уже выставлявшихся в мастерской, многие из которых создали свои скульптуры прямо в этих стенах.
Обязательно посетите «В процессе» в «Мастерской Аникушина» и узнайте больше о скульптурном искусстве!