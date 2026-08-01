Экскурсия в музей-квартиру Бенуа на Васильевском острове

Приглашаем вас на увлекательные экскурсии в музей-квартиру Л. Н. Бенуа на Васильевском острове. Здесь вас ожидают старинные интерьеры и захватывающий рассказ о знаменитой династии художников, музыкантов и архитекторов.

Что вас ждет?

Экскурсия длится от полутора до двух часов, в течение которых вы познакомитесь с историей семьи Бенуа. Эта династия появилась в Санкт-Петербурге в 1794 году и внесла значительный вклад в культуру России.

Во время экскурсии вы сможете рассмотреть уникальные фотографии, картины и предметы искусства от известных мастеров, представляющих великую династию. Также вам расскажут о знаменитой работе Леонардо да Винчи «Мадонна Бенуа», как она была обретена, где находилась и как попала в Эрмитаж.

Настоящий чай со смыслом

Экскурсия включает чаепитие, во время которого вы сможете пообщаться в дружеской атмосфере. Это отличная возможность узнать больше о семье Бенуа и значении их вклада в искусство.

Кто проведет экскурсию?

Экскурсию проводит праправнучка архитектора Л. Н. Бенуа, директор музея Анастасия Олеговна Мурзина (Бенуа), а также её дочери и заместители. Их глубокие знания и личные истории сделают вашу экскурсию незабываемой.