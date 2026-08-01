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Экскурсия с чаепитием в музее-квартире Леонтия Николаевича Бенуа
Киноафиша Экскурсия с чаепитием в музее-квартире Леонтия Николаевича Бенуа

Экскурсия с чаепитием в музее-квартире Леонтия Николаевича Бенуа

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О выставке

Экскурсия в музей-квартиру Бенуа на Васильевском острове

Приглашаем вас на увлекательные экскурсии в музей-квартиру Л. Н. Бенуа на Васильевском острове. Здесь вас ожидают старинные интерьеры и захватывающий рассказ о знаменитой династии художников, музыкантов и архитекторов.

Что вас ждет?

Экскурсия длится от полутора до двух часов, в течение которых вы познакомитесь с историей семьи Бенуа. Эта династия появилась в Санкт-Петербурге в 1794 году и внесла значительный вклад в культуру России.

Во время экскурсии вы сможете рассмотреть уникальные фотографии, картины и предметы искусства от известных мастеров, представляющих великую династию. Также вам расскажут о знаменитой работе Леонардо да Винчи «Мадонна Бенуа», как она была обретена, где находилась и как попала в Эрмитаж.

Настоящий чай со смыслом

Экскурсия включает чаепитие, во время которого вы сможете пообщаться в дружеской атмосфере. Это отличная возможность узнать больше о семье Бенуа и значении их вклада в искусство.

Кто проведет экскурсию?

Экскурсию проводит праправнучка архитектора Л. Н. Бенуа, директор музея Анастасия Олеговна Мурзина (Бенуа), а также её дочери и заместители. Их глубокие знания и личные истории сделают вашу экскурсию незабываемой.

Купить билет на выставка Экскурсия с чаепитием в музее-квартире Леонтия Николаевича Бенуа

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В других городах
Август
16 августа воскресенье
11:00
Музей-квартира Бенуа Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., 20
16:00
Музей-квартира Бенуа Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., 20
от 2300 ₽
17 августа понедельник
11:00
Музей-квартира Бенуа Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., 20
13:00
Музей-квартира Бенуа Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., 20
15:00
Музей-квартира Бенуа Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., 20
от 2300 ₽
19 августа среда
15:00
Музей-квартира Бенуа Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., 20
от 2300 ₽
20 августа четверг
15:00
Музей-квартира Бенуа Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., 20
от 2300 ₽
21 августа пятница
16:00
Музей-квартира Бенуа Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., 20
от 2300 ₽
22 августа суббота
13:00
Музей-квартира Бенуа Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., 20
от 2300 ₽

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