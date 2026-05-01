Интерактивная программа для юных моряков в Петербурге

На Синопской набережной пройдет уникальная программа для детей, посвященная истории флота. Это не просто экскурсия, а интерактивный опыт, который познакомит маленьких участников с азами морского дела.

Что ждет юных участников?

Знакомство с основами морского дела;

Интерактивные занятия на фоне знаковых мест Санкт-Петербурга;

Диплом юного моряка и тематическая фотосессия для каждого участника!

Что узнают дети?

Как "общаются" корабли и зачем нужны морские узлы;

Как пользоваться компасом и не заблудиться;

Тайны Невы, сила ветра и традиции моряков (от тельняшек до клятв Нептуну);

Что такое дисциплина и настоящая морская дружба.

Почему это стоит посетить?

Эксклюзив: аналогов такой программы по Неве нет! Здесь история оживает, и скучные лекции остаются в прошлом. Приходите, чтобы ваши дети стали настоящими юными моряками!