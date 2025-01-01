Меню
Мастер-класс «Секрет парфюмера»
Билеты от 1600₽
Мастер-класс «Секрет парфюмера»

Мастер-класс «Секрет парфюмера»

12+
Возраст 12+
Билеты от 1600₽

О концерте/спектакле

Создание индивидуального аромата: мастер-класс для творческих натур

Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс по созданию парфюма, где каждый участник сможет почувствовать себя настоящим парфюмером. Этот уникальный опыт позволит вам создать свой собственный нишевый аромат под чутким руководством профессионала.

Погружение в мир парфюмерии

Мастер-класс станет отличным способом узнать больше о мире парфюмерии и получить новые знания. Вы изучите весь процесс создания духов, а также познакомитесь с достоинствами твердых духов. Это полностью натуральные продукты, которые создаются на основе твердых растительных жиров и эфирных масел.

Создание уникального аромата

Под руководством опытного мастера вы создадите свой собственный неповторимый аромат, учитывая индивидуальные особенности и пожелания. Каждый участник сможет залить получившуюся ароматическую композицию в баночку и красиво упаковать её в стильную упаковку в виде сумки.

Не упустите возможность!

Не упустите шанс погрузиться в мир ароматов и создать что-то поистине уникальное! Мастер-класс подходит как для новичков, так и для тех, кто уже знаком с искусством парфюмерии. Записывайтесь заранее, количество мест ограничено!

Расписание

9 сентября
Культурно-художественный центр «Крылатское» Москва, Крылатские Холмы, 49
16:00 от 1600 ₽

