Создание индивидуального аромата: мастер-класс для творческих натур

Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс по созданию парфюма, где каждый участник сможет почувствовать себя настоящим парфюмером. Этот уникальный опыт позволит вам создать свой собственный нишевый аромат под чутким руководством профессионала.

Погружение в мир парфюмерии

Мастер-класс станет отличным способом узнать больше о мире парфюмерии и получить новые знания. Вы изучите весь процесс создания духов, а также познакомитесь с достоинствами твердых духов. Это полностью натуральные продукты, которые создаются на основе твердых растительных жиров и эфирных масел.

Создание уникального аромата

Под руководством опытного мастера вы создадите свой собственный неповторимый аромат, учитывая индивидуальные особенности и пожелания. Каждый участник сможет залить получившуюся ароматическую композицию в баночку и красиво упаковать её в стильную упаковку в виде сумки.

Не упустите возможность!

Не упустите шанс погрузиться в мир ароматов и создать что-то поистине уникальное! Мастер-класс подходит как для новичков, так и для тех, кто уже знаком с искусством парфюмерии. Записывайтесь заранее, количество мест ограничено!