Золотая неделя моды в Москве: «Неоготика: Архитектура Стиля»

31 октября атмосферный замок Немчиновки вновь станет центром притяжения для тех, кто чувствует моду глубже поверхностных трендов. Этот сезон Золотой Недели моды открывает свою 9-ю итерацию под манифестом: «Неоготика: Архитектура Стиля».

Здесь не место для ностальгии и театральности. Новый тренд предлагает переосмысление моды как интеллектуального высказывания, способного существовать вне быстрых трендов и временных компромиссов. Внимание сфокусировано на устойчивости, осознанном потреблении и ценности вещей, которые живут значительно дольше одного сезона.

Современная неоготика

Неоготика здесь выступает как язык современности. Строгие линии, глубокие оттенки, продуманная конструкция и внимание к деталям создают зрелую эстетику, в которой мода превращается в архитектуру — точную, выверенную и выразительную.

Выразительное визуальное оформление

Золотая неделя моды традиционно уделяет особое внимание сценографии и декорациям, и этот сезон не станет исключением. Визуальное оформление предстанет на новом уровне: концептуальные и роскошные декорации в духе неоготики подчеркнут выбранную тему. Замок преобразится в цельную художественную среду с арочными формами, игрой света и тени, фактурными поверхностями и драматической глубиной. Каждая деталь будет работать на общую идею.

Место встречи для профессионалов

9-й сезон Золотой Недели моды — это не просто показы. Это площадка для встреч дизайнеров, брендов, байеров и лидеров индустрии. Уникальная возможность увидеть, каким будет стиль завтра, и стать частью его формирования уже сегодня.

