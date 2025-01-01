Игровая программа «Тимбилдинг» в Бункер-42 на Таганке
Приглашаем вас на уникальную игровую программу «Тимбилдинг», предназначенную для сплочения коллектива и развития командного духа. Мероприятие проходит в захватывающих условиях на глубине более 60 метров и включает в себя множество увлекательных активностей.
Что вас ждет?
- Совместное преодоление препятствий: Пройдите через сложные задания, которые требуют от команды взаимопомощи и координации.
- Командные соревнования: Испытайте свои силы в различных конкурсах и играх, способствующих сплочению коллектива.
- Познавательные викторины: Проверьте свои знания и способности в веселых и познавательных вопросах.
- Светошумовые эффекты: Погружение в атмосферу игры с использованием современных технологий для создания незабываемых впечатлений.
Дополнительная информация
Если у вас больше игроков, вы сможете докупить билеты в день мероприятия, за 10 минут до начала, в кассе Бункера. Не упустите шанс укрепить командный дух и получить массу положительных эмоций!