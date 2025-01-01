VR-проект погружения в классическое искусство «Внутри шедевра»

Центр Современного Искусства М’АРС и технологическая компания «DiTera» представляют зрителям премьеру уникального VR-проекта «Внутри шедевра», который обещает перевернуть ваше представление о прекрасном. Этот проект открывает возможности необычного погружения в сюжеты великих полотен русских мастеров живописи.

Встреча с природой через «Утро в сосновом лесу»

Зритель сможет стать «частью» гениального творения Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу», которое хранится в Третьяковской галерее. Эта картина, ставшая символом русской природы, поражает точностью и трепетным уважением к лесу. Шишкин, словно впустив зрителя в лесные дебри, позволяет почувствовать прохладу рассвета и аромат хвои. В VR-пространстве вы сможете познакомиться с главными героями полотна — семейством медведей и испытать палитру разных эмоций.

Сила стихии в «Девятом вале»

Проект по-новому раскрывает незабываемую работу мастера-мариниста Ивана Айвазовского «Девятый вал», которая находится в коллекции Государственного Русского музея. Это произведение художника является символом роковой опасности и непреодолимой силы. Зритель окажется в самом центре шторма, увидит огромные волны и людей, отчаянно борющихся за свою жизнь. Как итог, останется вопрос: удастся ли им пережить следующую ударную волну?

Краски катастрофы в «Последнем дне Помпеи»

Внимание также будет уделено крупноформатной картине Карла Брюллова «Последний день Помпеи», знаковом произведении, о котором Николай Гоголь сказал: «Брюллову удалось в катастрофе показать всю красоту человека». Зрителю предстоит оказаться на свидании с исторической катастрофой, ощутив панику окружающих и сделав трудный выбор — спасти себя или другого? Это погружение может стать откровением для каждого.

Что ждать от VR-проекта?

VR-проект «Внутри шедевра» — это не просто развлечение, а увлекательный квест, который пробуждает интерес к искусству и его ценности. Проект рассчитан на 4 человека за сеанс. Сеансы проходят каждый час, и у вас есть возможность погрузиться в мир живописи, который никто не сможет забыть!