Спектакль Сказка о том, как ежик варенье варил

Детская интерактивная постановка в Выборгском ДК

В этом увлекательном спектакле маленькие зрители вместе с Ёжиком отправятся в незабываемое путешествие, полное приключений и познавательных моментов. Ёжик, не подозревая о трудностях, с которыми ему предстоит столкнуться, решает порадовать своего друга Зайца баночкой варенья.

Путешествие с Временами Года

Во время своего путешествия герой встретит Времена Года, которые расскажут ему о том, как созревают ягоды и каким образом они попадают в банку с лакомством. Дети пообщаются с:

Веселым Летом,

Ласковой Весной,

Красавицей Осенью,

Суровой Зимой.

Каждый из них подарит юным зрителям свои знания и секреты о природе.

Варенье и веселье

В конце спектакля Ёжик вместе с детьми сварит вкуснейшее варенье. Все зрители смогут погрузиться в атмосферу веселья и почувствовать себя настоящими ягодками, искупавшись в разноцветном «Варенье» из шариков.

Режиссура и актерский состав

Спектакль поставила талантливая Наталья Колесник. В ролях задействованы:

Антон Захарьин,

Валерия Мичкова,

Ирина Ларионова,

Сергей Будь.

Длительность и возрастные ограничения

Продолжительность спектакля составляет 50 минут. Билет необходимо приобрести каждому зрителю, начиная с 3-х лет.