Сказка о том, как ежик варенье варил
Сказка о том, как ежик варенье варил

Спектакль Сказка о том, как ежик варенье варил

0+
Режиссер Наталья Колесник
Продолжительность 50 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Детская интерактивная постановка в Выборгском ДК

В этом увлекательном спектакле маленькие зрители вместе с Ёжиком отправятся в незабываемое путешествие, полное приключений и познавательных моментов. Ёжик, не подозревая о трудностях, с которыми ему предстоит столкнуться, решает порадовать своего друга Зайца баночкой варенья.

Путешествие с Временами Года

Во время своего путешествия герой встретит Времена Года, которые расскажут ему о том, как созревают ягоды и каким образом они попадают в банку с лакомством. Дети пообщаются с:

  • Веселым Летом,
  • Ласковой Весной,
  • Красавицей Осенью,
  • Суровой Зимой.

Каждый из них подарит юным зрителям свои знания и секреты о природе.

Варенье и веселье

В конце спектакля Ёжик вместе с детьми сварит вкуснейшее варенье. Все зрители смогут погрузиться в атмосферу веселья и почувствовать себя настоящими ягодками, искупавшись в разноцветном «Варенье» из шариков.

Режиссура и актерский состав

Спектакль поставила талантливая Наталья Колесник. В ролях задействованы:

  • Антон Захарьин,
  • Валерия Мичкова,
  • Ирина Ларионова,
  • Сергей Будь.

Длительность и возрастные ограничения

Продолжительность спектакля составляет 50 минут. Билет необходимо приобрести каждому зрителю, начиная с 3-х лет.

Купить билет на спектакль

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 26 октября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
11:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽

Фотографии

Сказка о том, как ежик варенье варил Сказка о том, как ежик варенье варил Сказка о том, как ежик варенье варил Сказка о том, как ежик варенье варил

