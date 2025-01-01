Спектакль Мастер и Маргарита

Спектакль по роману Михаила Булгакова – визитная карточка Московского Театра на Юго-Западе

История о великой любви и борьбе за истину в мистическом и реалистическом романе Михаила Булгакова оживает на сцене театра в постановке Валерия Беляковича. Впервые спектакль был представлен зрителям 30 лет назад, 21 мая 1993 года, и с тех пор стал визитной карточкой театра.

Сюжет и философия

Театральная версия романа переплетает библейские мотивы, историю мастера и его любви, а также неподъемные житейские вопросы. Произведение наполнено философскими размышлениями о поисках истины и о том, будет ли помощь свыше или люди окажутся вынуждены обратиться к иным силам.

Актерский состав и магия постановки

Хотя состав актеров изменился за годы, неизменными остались магия сцены, талант исполнителей и харизма, пронизывающая каждую минуту спектакля. Первая постановка была известна мистическим исполнением роли Воланда Виктором Авиловым и стала настоящим погружением в мир булгаковской Москвы.

Международный успех

Спектакль известен далеко за пределами Москвы: его тепло встречали в Америке, Японии, Беларуси и многих российских регионах, включая Урал и Сибирь.