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Мастер и Маргарита
Билеты от 1800₽
Киноафиша Мастер и Маргарита

Спектакль Мастер и Маргарита

Роман Булгакова в постановке московского Театра на Юго-Западе
Постановка
Театр на Юго-Западе 16+
Продолжительность 3 часа 35 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Спектакль по роману Михаила Булгакова – визитная карточка Московского Театра на Юго-Западе

История о великой любви и борьбе за истину в мистическом и реалистическом романе Михаила Булгакова оживает на сцене театра в постановке Валерия Беляковича. Впервые спектакль был представлен зрителям 30 лет назад, 21 мая 1993 года, и с тех пор стал визитной карточкой театра.

Сюжет и философия
Театральная версия романа переплетает библейские мотивы, историю мастера и его любви, а также неподъемные житейские вопросы. Произведение наполнено философскими размышлениями о поисках истины и о том, будет ли помощь свыше или люди окажутся вынуждены обратиться к иным силам.

Актерский состав и магия постановки
Хотя состав актеров изменился за годы, неизменными остались магия сцены, талант исполнителей и харизма, пронизывающая каждую минуту спектакля. Первая постановка была известна мистическим исполнением роли Воланда Виктором Авиловым и стала настоящим погружением в мир булгаковской Москвы.

Международный успех
Спектакль известен далеко за пределами Москвы: его тепло встречали в Америке, Японии, Беларуси и многих российских регионах, включая Урал и Сибирь.

Режиссер
Валерий Белякович
В ролях
Алексей Матошин
Вадим Соколов
Сергей Бородинов
Андрей Кудзин
Олег Анищенко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 сентября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
19:00 от 3000 ₽
1 октября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
19:00 от 1800 ₽
27 октября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
19:00 от 1800 ₽

Фотографии

Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита

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