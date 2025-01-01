Спектакль Маскарад

Государственный академический русский драматический театр Республики Башкортостан приглашает зрителей на премьеру спектакля, основанного на драме Михаила Лермонтова. Это произведение, история постановок которого насчитывает более полутора веков, продолжает оставаться одним из самых востребованных в русской драматургии.
Режиссёр Игорь Селин вместе с художником-постановщиком Александром Дубровиным и художником по костюмам Ириной Лебедевой создали уникальную интерпретацию классической драмы. За хореографию отвечает Артур Ощепков, который добавляет динамику и эмоциональность в каждую сцену.
В ролях:
Спектакль рассказывает о трагических последствиях, вызванных потерей браслета в пылу маскарада. Этот инцидент разрушает любовь и веру главного героя, приводя к череде драматичных событий, которые заставят зрителей сопереживать.
Длительность спектакля составляет 2 часа 30 минут с антрактом. Рекомендуется к просмотру зрителям старше 12 лет. Вход свободный, что делает этот спектакль отличной возможностью для знакомства с классической драмой.