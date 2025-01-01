Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Маскарад
Киноафиша Маскарад

Спектакль Маскарад

Постановка
Русский драматический театр Республики Башкортостан 16+
Продолжительность 150 минут
Возраст 16+

О спектакле

Бессмертная пьеса Михаила Лермонтова на сцене русского драмтеатра Башкортостана

Государственный академический русский драматический театр Республики Башкортостан приглашает зрителей на премьеру спектакля, основанного на драме Михаила Лермонтова. Это произведение, история постановок которого насчитывает более полутора веков, продолжает оставаться одним из самых востребованных в русской драматургии.

О спектакле

Режиссёр Игорь Селин вместе с художником-постановщиком Александром Дубровиным и художником по костюмам Ириной Лебедевой создали уникальную интерпретацию классической драмы. За хореографию отвечает Артур Ощепков, который добавляет динамику и эмоциональность в каждую сцену.

Актеры

В ролях:

  • Александр Федеряев в роли Арбенина
  • Лариса Капустина в роли Нины, его жены
  • Вячеслав Виноградов в роли князя Звездича
  • И другие талантливые артисты театра

Сюжет

Спектакль рассказывает о трагических последствиях, вызванных потерей браслета в пылу маскарада. Этот инцидент разрушает любовь и веру главного героя, приводя к череде драматичных событий, которые заставят зрителей сопереживать.

Информация для зрителей

Длительность спектакля составляет 2 часа 30 минут с антрактом. Рекомендуется к просмотру зрителям старше 12 лет. Вход свободный, что делает этот спектакль отличной возможностью для знакомства с классической драмой.

Купить билет на спектакль Маскарад

Помощь с билетами
В других городах
Январь
Февраль
21 января среда
19:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 400 ₽
17 февраля вторник
19:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 400 ₽

Фотографии

Маскарад Маскарад Маскарад Маскарад Маскарад Маскарад Маскарад

В ближайшие дни

Чиполлино
0+
Детский
Чиполлино
26 декабря в 16:00 Молодежный театр им. Мустая Карима
от 350 ₽
Волшебная мельница
0+
Музыка
Волшебная мельница
3 января в 13:00 Молодежный театр им. Мустая Карима
от 300 ₽
Пеппи Длинныйчулок
0+
Детский
Пеппи Длинныйчулок
30 января в 11:00 Молодежный театр им. Мустая Карима
от 300 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше