Спектакль Маскарад

Бессмертная пьеса Михаила Лермонтова на сцене русского драмтеатра Башкортостана

Государственный академический русский драматический театр Республики Башкортостан приглашает зрителей на премьеру спектакля, основанного на драме Михаила Лермонтова. Это произведение, история постановок которого насчитывает более полутора веков, продолжает оставаться одним из самых востребованных в русской драматургии.

О спектакле

Режиссёр Игорь Селин вместе с художником-постановщиком Александром Дубровиным и художником по костюмам Ириной Лебедевой создали уникальную интерпретацию классической драмы. За хореографию отвечает Артур Ощепков, который добавляет динамику и эмоциональность в каждую сцену.

Актеры

В ролях:

Александр Федеряев в роли Арбенина

Лариса Капустина в роли Нины, его жены

Вячеслав Виноградов в роли князя Звездича

И другие талантливые артисты театра

Сюжет

Спектакль рассказывает о трагических последствиях, вызванных потерей браслета в пылу маскарада. Этот инцидент разрушает любовь и веру главного героя, приводя к череде драматичных событий, которые заставят зрителей сопереживать.

Информация для зрителей

Длительность спектакля составляет 2 часа 30 минут с антрактом. Рекомендуется к просмотру зрителям старше 12 лет. Вход свободный, что делает этот спектакль отличной возможностью для знакомства с классической драмой.