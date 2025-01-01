Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Щелкунчик
Киноафиша Щелкунчик

Спектакль Щелкунчик

0+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Версия спектакля от компании «Новый классический балет»

Балет «Щелкунчик», написанный Петром Ильичом Чайковским, является одним из самых известных произведений классического репертуара. Вдохновлённый сказкой Э. Т. А. Гофмана, он рассказывает историю о том, как юная Мари в канун Рождества получает в подарок Щелкунчика — деревянную игрушку, которая в волшебном сне превращается в героя, сражающегося с Мышиным королём.

О постановке:

Балет в интерпретации Юрия Григоровича в 1966 году стал почти идеальным решением партитуры Чайковского, а второй акт был превращён в сказочное путешествие по елке, где Мари и Щелкунчик влюбляются друг в друга.

Труппа:

Представление будет исполнено компанией «Новый классический балет» под руководством Михаила Михайлова. Основанная в 2011 году, труппа сохраняет традиции русского классического балета и применяет новые концепции танца. В балете задействованы ведущие солисты московских музыкальных театров и танцоры, выпускники ведущих хореографических школ России.

Ожидайте захватывающее и волшебное представление, которое создаст атмосферу праздника и чудес, идеально подходящее для всей семьи!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 22 ноября
Концертный зал Омской филармонии Омск, Ленина, 27а
19:00 от 1400 ₽
Екатеринбург, 10 декабря
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 1200 ₽
Челябинск, 12 декабря
Челябинский ДК железнодорожников Челябинск, Цвиллинга, 54
19:00 от 1000 ₽
Уфа, 15 декабря
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
19:00 от 1400 ₽
Казань, 17 декабря
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
19:00 от 1400 ₽
Казань, 18 декабря
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
19:00 от 1400 ₽

Фотографии

Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик Щелкунчик

В ближайшие дни

Гроза
16+
Драма
Гроза
28 октября в 19:00 Омский театр драмы
Билеты
Ромео и Джульетта
16+
Драма
Ромео и Джульетта
3 сентября в 18:30 Омский дом актера
от 400 ₽
Альбом
16+
Драма Классическая драма
Альбом
27 сентября в 19:00 Омский театр драмы
от 250 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше