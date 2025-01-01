Спектакль Щелкунчик

Версия спектакля от компании «Новый классический балет»

Балет «Щелкунчик», написанный Петром Ильичом Чайковским, является одним из самых известных произведений классического репертуара. Вдохновлённый сказкой Э. Т. А. Гофмана, он рассказывает историю о том, как юная Мари в канун Рождества получает в подарок Щелкунчика — деревянную игрушку, которая в волшебном сне превращается в героя, сражающегося с Мышиным королём.

О постановке:

Балет в интерпретации Юрия Григоровича в 1966 году стал почти идеальным решением партитуры Чайковского, а второй акт был превращён в сказочное путешествие по елке, где Мари и Щелкунчик влюбляются друг в друга.

Труппа:

Представление будет исполнено компанией «Новый классический балет» под руководством Михаила Михайлова. Основанная в 2011 году, труппа сохраняет традиции русского классического балета и применяет новые концепции танца. В балете задействованы ведущие солисты московских музыкальных театров и танцоры, выпускники ведущих хореографических школ России.

Ожидайте захватывающее и волшебное представление, которое создаст атмосферу праздника и чудес, идеально подходящее для всей семьи!