Спектакль Маскарад

Премьера спектакля «Маскарад» на Новой сцене Театра на Таганке

24 и 25 сентября на Новой сцене Театра на Таганке состоится долгожданная премьера спектакля «Маскарад», поставленного режиссёром Денисом Азаровым по одноимённой пьесе Михаила Лермонтова.

Вечеринки и тайны

Кажется, что наш век далёк от времён Лермонтова, однако «Маскарад», написанный почти два столетия назад, напоминает нам, что за роскошными вечеринками и дорогими нарядами скрываются пороки и слабости. Режиссёр Денис Азаров не противопоставляет эпохи, а сводит их в едином пространстве, размывая границы времени.

Сюжет

Спектакль начинается с маскарада, где Нина, жена Арбенина, теряет браслет. На первый взгляд, это случайность, но именно она становится поводом для манипуляций и игр с чужими судьбами. Подслушанный разговор, двусмысленный намёк, тщательно спланированная ложь — каждое действие приближает зрителей к катастрофе.

Тайны под маской

Режиссёр смещает фокус с бала-маскарада на его изнанку, позволяя зрителям увидеть, как за фасадом золотых интерьеров скрываются тёмные тайны. За внешней беспечностью прячутся страхи. Интрига накаляется, и зрителю становится интересно: кто на что способен и чем всё закончится?

Мнение режиссера

Денис Азаров, режиссёр: «Мы не всегда осознаём, как много может значить одно слово или поступок. «Маскарад» — это такой красивый праздник, где множество негодяев столкнулись друг с другом. Кто-то не так понял, кто-то не то сделал — и вот, жизнь человека сломана. И страшно здесь не от осознания, что я своими руками разрушил счастье, а что, собственно, ничего страшного и нет в том, что я разрушил что-то».

Информация для зрителей

Премьера состоится 24 сентября 2025 года на Новой сцене. Рекомендуемый возраст для зрителей — 16+