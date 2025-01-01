Спектакль Маскарад

24 и 25 сентября на Новой сцене Театра на Таганке состоится долгожданная премьера спектакля «Маскарад», поставленного режиссёром Денисом Азаровым по одноимённой пьесе Михаила Лермонтова.
Кажется, что наш век далёк от времён Лермонтова, однако «Маскарад», написанный почти два столетия назад, напоминает нам, что за роскошными вечеринками и дорогими нарядами скрываются пороки и слабости. Режиссёр Денис Азаров не противопоставляет эпохи, а сводит их в едином пространстве, размывая границы времени.
Спектакль начинается с маскарада, где Нина, жена Арбенина, теряет браслет. На первый взгляд, это случайность, но именно она становится поводом для манипуляций и игр с чужими судьбами. Подслушанный разговор, двусмысленный намёк, тщательно спланированная ложь — каждое действие приближает зрителей к катастрофе.
Режиссёр смещает фокус с бала-маскарада на его изнанку, позволяя зрителям увидеть, как за фасадом золотых интерьеров скрываются тёмные тайны. За внешней беспечностью прячутся страхи. Интрига накаляется, и зрителю становится интересно: кто на что способен и чем всё закончится?
Денис Азаров, режиссёр: «Мы не всегда осознаём, как много может значить одно слово или поступок. «Маскарад» — это такой красивый праздник, где множество негодяев столкнулись друг с другом. Кто-то не так понял, кто-то не то сделал — и вот, жизнь человека сломана. И страшно здесь не от осознания, что я своими руками разрушил счастье, а что, собственно, ничего страшного и нет в том, что я разрушил что-то».
Премьера состоится 24 сентября 2025 года на Новой сцене. Рекомендуемый возраст для зрителей — 16+