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Билеты от 1000₽
Киноафиша Маскарад

Спектакль Маскарад

Постановка
Театр на Таганке 16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Маскарад» на Новой сцене Театра на Таганке

24 и 25 сентября на Новой сцене Театра на Таганке состоится долгожданная премьера спектакля «Маскарад», поставленного режиссёром Денисом Азаровым по одноимённой пьесе Михаила Лермонтова.

Вечеринки и тайны

Кажется, что наш век далёк от времён Лермонтова, однако «Маскарад», написанный почти два столетия назад, напоминает нам, что за роскошными вечеринками и дорогими нарядами скрываются пороки и слабости. Режиссёр Денис Азаров не противопоставляет эпохи, а сводит их в едином пространстве, размывая границы времени.

Сюжет

Спектакль начинается с маскарада, где Нина, жена Арбенина, теряет браслет. На первый взгляд, это случайность, но именно она становится поводом для манипуляций и игр с чужими судьбами. Подслушанный разговор, двусмысленный намёк, тщательно спланированная ложь — каждое действие приближает зрителей к катастрофе.

Тайны под маской

Режиссёр смещает фокус с бала-маскарада на его изнанку, позволяя зрителям увидеть, как за фасадом золотых интерьеров скрываются тёмные тайны. За внешней беспечностью прячутся страхи. Интрига накаляется, и зрителю становится интересно: кто на что способен и чем всё закончится?

Мнение режиссера

Денис Азаров, режиссёр: «Мы не всегда осознаём, как много может значить одно слово или поступок. «Маскарад» — это такой красивый праздник, где множество негодяев столкнулись друг с другом. Кто-то не так понял, кто-то не то сделал — и вот, жизнь человека сломана. И страшно здесь не от осознания, что я своими руками разрушил счастье, а что, собственно, ничего страшного и нет в том, что я разрушил что-то».

Информация для зрителей

Премьера состоится 24 сентября 2025 года на Новой сцене. Рекомендуемый возраст для зрителей — 16+

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 сентября
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1000 ₽
25 сентября
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1000 ₽
21 октября
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 1000 ₽

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